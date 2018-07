Retomarán mañana diálogo para modificación del Código de Trabajo

SANTO DOMINGO. Mientras el sector empresarial dice que no hay conflicto entre las partes que, desde hace cinco años, buscan llegar a un acuerdo para modificar el Código de Trabajo, los sindicalistas acusan a los patronos de mantenerse en bajo perfil y sin hacer propuestas concretas para “cuidar su imagen ante la opinión pública”.

Para este jueves está previsto que empresarios y obreros vuelvan a sentarse en la mesa del diálogo con la mediación del nuevo ministro de Trabajo, Winston Antonio Santos.

El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, asegura que una de las particularidades que ha tenido el diálogo, es que los empresarios solo han hecho enunciados verbales sobre su posición.

“Es muy difícil para alguien hacer una discusión con un proponente que no sea capaz de escribir lo que piensa sobre un tema. Con un proponente así es muy difícil descifrar qué buscan”, afirma Abreu al referirse, entre otros temas, a la cesantía laboral, el punto principal del tranque.

Sobre el particular, el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Fermín Acosta, reconoce que no hay propuestas por escrito porque aún ese tema no está sobre la mesa.

“Sobre los aspectos que se han discutido, no hay ninguna propuesta sobre la mesa que haya traído discrepancia. Obviamente, ha habido pronunciamientos en cuanto al enfoque de la cesantía, pero el sector empresarial no ha hecho una propuesta taxativa sobre lo que deseamos”, dijo.

La cesantía laboral, la terminación del contrato sin responsabilidad, que busca ampliar de tres meses a un año el tiempo para fijar un empleado; la jornada laboral y los cambios de horarios, los derechos de la mujer embarazada, la contratación de extranjeros y el contrato del primer empleo a los jóvenes son los puntos sin consensuar que mantienen estancada una actualización al Código, que se trata desde octubre de 2013.

En la reunión de este jueves está previsto programar las jornadas extendidas y las horas que las partes van a dedicar a los trabajos.