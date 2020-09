$!Rusia reducirá su producción de petróleo un 13.8 % en lo que queda de año

Rusia reducirá un 13.8 % su producción de petróleo entre agosto y diciembre de este año en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEP+), declaró el ministro de Energía del país, Alexandr Nóvak.

"La reducción entre agosto y diciembre será aproximadamente de un 13.8 %. Se espera que la reducción anual sea de un 10 %, hasta los 510 millones de toneladas", afirmó durante una reunión con autoridades y productores petroleros de Rusia.

Nóvak recordó que entre mayo y julio Rusia redujo su producción en un 19 %, pero posteriormente las restricciones se suavizaron y hubo un incremento de las extracciones.

El titular de Energía estimó que de no haberse logrado un acuerdo entre los países de la OPEP y los productores no pertenecientes al cártel, "hoy no se tendría un precio de 45 dólares por barril, sino que oscilaría entre los 10 y los 20 dólares".

Según Nóvak, si no se hubiese alcanzado este acuerdo, los precios podrían haber sido incluso "negativos".

El funcionario admitió que este acuerdo significó una contracción de las inversiones en la industria petrolera de Rusia.

"Observamos una reducción de los programas de inversiones. El año pasado alcanzaron el nivel de 1,400,000 millones de rublos (US$18,874 millones) en la sector petrolero, pero este año ya vemos una caída. Según valoraciones del Ministerio de Energía, se tratará de una reducción de hasta un 20 %", indicó.

Sin embargo, el ministro se mostró optimista e indicó que la demanda de petróleo se recuperará totalmente en 2021.

"Vemos que ahora, desde mayo hasta agosto, se va recuperando la demanda, tanto a nivel internacional como en el mercado interno. (...) La demanda se recuperó al 90 % de los niveles previos a la crisis. Según algunas valoraciones, la demanda se restablecerá en 2021, ya sea en el primer semestre o en el segundo", estimó.

Para Novak, "mucho dependerá de la recuperación de la economía mundial y cómo se levantarán las restricciones".

En ese sentido, opinó que la vacuna registrada en Rusia podría incidir positivamente en esta dinámica.

"Confiamos que esto ayudará a evitar una segunda ola, y habrá un restablecimiento más rápido de la demanda", dijo.

Los países exportadores de petróleo acordaron el pasado abril una reducción de 9.7 millones de barriles por día (mbd) durante los meses de mayo y junio, una retirada del mercado de unos 20 mbd, es decir, el 20 % de la demanda mundial.

Los países de la OPEP+ tienen que reducir la producción en 7.7 mbd entre agosto y diciembre, y en 5.8 mbd entre enero de 2021 y abril de 2022, según este acuerdo.