$!Sectores acuerdan iniciar reformas laborales en el país

Tras casi 30 años que cumplirá el Código Laboral Dominicano y 20 de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, el Gobierno ha encabezado el lanzamiento del Pacto Social de la República Dominicana en busca de consensos para reformar estas legislaciones que, para muchos, no responden a la realidad de estos tiempos.

“La nueva economía dominicana que estamos construyendo precisa, justo ahora, en este momento, reformas estructurales a largo plazo que afiancen un modelo sostenible, justo e inclusivo para todos los dominicanos y dominicanas”, indicó el presidente Luis Abinader en el acto de lanzamiento.

Precisó que desde el Gobierno entienden que la única vía posible para lograr los objetivos como país es iniciar un gran pacto social transparente e inclusivo que escuche las voces de todos los sectores e involucre a todos los actores.

El lanzamiento del Pacto Social de la República Dominicana se materializó en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde asistieron representantes del sector empresarial y los principales representantes del sector sindical de la República Dominicana.

“El país necesita que nos sentemos a trabajar, a dialogar, a consensuar y a brindar soluciones efectivas para alcanzar el pleno desarrollo, los derechos de empresas y trabajadores“, apuntó el mandatario.

En el acto, el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, dijo que el pacto tiene como finalidad la revisión y reforma del marco regulatorio que rige el empleo, el trabajo y la seguridad social en la República Dominicana.

“Estamos plenamente conscientes de que los procesos de reformas y transformaciones profundas tienden a ser tediosos y a veces hasta odiosos”, apuntó el funcionario.

Explicó que el Pacto Social de la República Dominicana prevé la revisión y consecuente reforma de los sistemas laborales y de seguridad social, con lo cual logrará impactar de manera positiva todo el ciclo del empleo y el trabajo.

Sin embargo, aseguró que estos esfuerzos no serán suficientes, si no se aborda un Código Laboral que está por cumplir 30 años y que, aunque ha sido innegablemente exitoso, no responde a la realidad actual del trabajo y del empleo del país.

Por igual, De Camps señaló que la Ley 87-01 sobre seguridad social, acaba de cumplir 20 años y aunque ha sido modificada en varias ocasiones a través de otras piezas legislativas, es momento de que sea abordada de una manera integral y con una visión que ponga al trabajador en el centro de las discusiones que se tendrán y no a los negocios que de ella se derivan.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, dijo que el sector privado está presto a dialogar y a cooperar para seguir avanzando en el país

“Tenemos que empezar a tratar las grandes transformaciones que necesita el país, que necesitamos en el ambiente no laboral, en el ambiente social y las transformaciones que necesita el país para dar un salto adelante”, expresó e informó que en los próximos días empezarán una serie de convocatorias para los diferentes sectores y discutir la reforma planteada.

Explicó que se deben discutir puntos sobre el Código Laboral porque muchas cosas han cambiado a través del tiempo y otras la pandemia las ha acelerado como el teletrabajo y el mundo digital.

Además, entiende que hay muchos puntos que tratar en la Ley de la Seguridad Social.