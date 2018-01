Tras las torres de 22 pisos se mueven capitales de al menos tres países

A inicios del pasado mes de diciembre representantes del Ministerio de Turismo se acercaron al alcalde del Distrito Municipal de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez (PLD) para preguntarle si había recibido solicitudes de permisos o autorizado licencias para la construcción de torres en el morro de Macao.

Les dijo que no, que no había nada en proceso. Una modificación al Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico Punta Cana, Bávaro-Macao ya se había aprobado pero nadie fuera del despacho ministerial la conocía. El propio síndico (propiamente es Director de distrito municipal) Ramírez aseguró que entonces no tenía idea de la controversial decisión ministerial.

Para la tercera semana de diciembre ya en el sector hotelero se sabía que el plan de ordenamiento había sufrido un cambio sensible: en lugar de permitirse la construcción de edificios turísticos con un altura máxima de cuatro niveles para Macao y de cinco para Cap Cana, de pronto se daba luz verde para edificar proyectos inmobiliarios con torres de hasta 22 niveles. En ese momento comenzaron las conversaciones entre los máximos representantes de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y el ministro Francisco Javier García y su equipo, a fin de intentar convencerlos de las desventajas de masificar en extremo una zona que ha sido explotada turísticamente con un modelo de baja intensidad.

Pensaron que el diálogo con el titular de Turismo llegaría a buen término, pero el 19 de diciembre el Consejo de Fomento Turístico (Confotur) aprobó los incentivos fiscales para la construcción de 17 torres hoteleras en Cap Cana, en una sesión que contó con el voto en contra de Asonahores, que forma parte de la instancia. Luego supieron que en playa Macao se autorizó la construcción de dos proyectos similares. Y ese fue el detonante.