Grupo Puntacana elogia a Abinader por promover el país y atraer nuevas inversiones

El presidente del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, afirmó que la participación de la República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2022) “ha sido una oportunidad única” para promover el turismo y conectar a la gente con lo mejor del país.

De acuerdo a una nota de prensa, dijo que esto "ha permitido mostrar al mundo, como país y destino turístico, de dónde venimos, la ruta de desarrollo que queremos seguir, lo que se ha logrado para superar la pandemia y el desarrollo futuro que queremos compartir con inversionistas y visitantes".

Destacó la presencia del presidente Luis Abinader y la activa gestión del ministro de Turismo, David Collado, en Fitur 2022.

"Nuestro presidente no hizo un paseo por la feria, lo que ocurre por primera vez en FITUR, dedicó cuatro días a atender en el stand dominicano a los empresarios turísticos de España, Alemania, Francia y otros mercados de Europa, interesados en ampliar sus negocios e invertir", manifestó.

Además, Rainieri resaltó que el mandatario contactó importantes grupos de empresarios turísticos en diversos escenarios y explicó la visión y compromiso de su Gobierno con el desarrollo del turismo y la acogida y seguridad que ofrece a la inversión privada extranjera.

También dijo que comparte la afirmación de Abinader de que lo mejor del turismo en el país está por venir, “por los logros obtenidos en 2021 en la recuperación del turismo, la respuesta y reconocimiento mundial y el sólido compromiso del Gobierno con la consolidación y expansión de nuestra industria”.

Rainieri expresó que muchas de las acciones realizadas en Madrid refuerzan el turismo dominicano y citó como ejemplo el lanzamiento de la primera guía de inversión turística de la Organización Mundial del Turismo (OMT) dedicada al país, el reconocimiento de este organismo mundial al presidente Abinader y el ministro David Collado por sus logros en la recuperación del turismo en la pandemia, los importantes acuerdos firmados con aerolíneas y turoperadores, y los compromisos de nuevas inversiones de empresas europeas y dominicanas.

Además de Frank Elías Rainieri, estuvieron presentes en Fitur altos ejecutivos del Grupo Puntacana, entre ellos Paola Rainieri, Chief Marketing Officer; Francesca Rainieri, Chief Financial Officer; Frank Rainieri, Chairman of the Board; Haydée Rainieri, miembro del Consejo; Carmen Rosa Aquino de Torres, directora de Hospitalidad de Puntacana Resort & Club, entre otras personalidades.