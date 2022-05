Gasto diario de turistas en República Dominicana se acerca al nivel prepandemia

El gasto diario promedio de los extranjeros que visitan la República Dominicana ha ido evolucionando hasta acercarse al nivel prepandemia. Cuando en el primer trimestre de 2019 era de US$136.45 diarios, para el mismo periodo de 2021 descendió a 128.47 dólares, pero volvió a subir en 2022 a 134.83 dólares, en un contexto de recuperación del turismo pospandemia.

De igual modo, la estadía promedio mejoró con respecto a los niveles previos al covid-19. En el primer trimestre de 2019, se situaba en 8.39 noches, y en 2022 creció a 9.38 en el mismo periodo.

De acuerdo a cifras que publica el Banco Central, para el primer trimestre de 2020, la estadía promedio fue de 8.75 noches y en 2021 ascendió a 9.96 noches durante el mismo ciclo.

El turismo dominicano cerró sus puertas en marzo de 2020 y abrió en julio de ese mismo año. El cierre de este sector se llevó a cabo con el propósito de evitar la propagación del coronavirus dentro del país.

Entre enero-marzo del año en curso, la llegada de pasajeros no residentes al territorio dominicano a través de diferentes terminales aéreas internacionales fue de 1,714,947 turistas, para un crecimiento de 139.2 % con respecto al mismo periodo del año anterior, reporta el Banco Central. De ese total, el 83 % corresponde a extranjeros no residentes y el 16.6 % restante a dominicanos no residentes.

Durante 2021, la llegada de pasajeros no residentes vía aérea fue de 4,994,309 turistas, cercano a la meta de cinco millones, y un crecimiento de 107.6 % con respecto al año anterior.

El pasado lunes, la Organización Mundial del Turismo reconoció a la República Dominicana por haber alcanzado “la máxima recuperación en el turismo”.