Asonahores: "Invertir en el turismo es invertir en la estabilidad y el desarrollo del país"

El sector turismo genera más de 570,000 empleos directos e indirectos en la República Dominicana y este año se estima que podría cerrar con más de 8,400 millones de dólares de ingresos para el país.

Así lo expresó Rafael BlancoTejera, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana (Asonahores), en su V Foro de Inversión.

Reveló que el sector turismo dominicano concluirá el 2022 con una generación de inversión extranjera directa anual de alrededor de 1,000 millones de dólares, representando más del 30 % del total que ingresa al país y un impacto total sobre el 16 % del producto interno bruto (PIB).

"De acuerdo a la Junta de Aviación Civil (JAC), el sector turismo adquiere más de 870 millones de dólares al año al sector. De hecho, el 90 % de todas las compras de productos agrícolas del sector turístico, son de producción nacional", expresó.

Dijo que otro aspecto importante es la descentralización de la riqueza que el turismo ha generado sobre el territorio nacional.

"Cada una de las provincias de este país se beneficia del sector turístico, sea a través de la propia actividad turística, sea a través de excursiones a esas demarcaciones o a través de la producción de bienes consumidos por el sector", dijo en la apertura del V Foro de Inversión de Asonahores.

Enfatizó que invertir en el turismo es invertir en la estabilidad y el desarrollo del país, que de acuerdo con el Banco Central, es el sector fundamental para la economía dominicana.

Aseguró que el éxito que se ha logrado como país, se ha debido a que existe una clara política de apoyo al sector turístico y eso ha llevado a lograr crear un ecosistema de turismo que funciona, basado en seis pilares fundamentales.

Los seis pilares Política de Fomento a la Inversión a través de Confotur.

Estabilidad fiscal con políticas claras de largo plazo.

Estabilidad laboral.

Infraestructura turística.

Una política agresiva de conectividad aérea.

Alianza publico privada.

"Hemos logrado una verdadera historia de éxito con el sector turístico y me atrevo a decir, que los mejores años están por venir ya que los logros que hoy podemos exhibir y el know how que hemos perfeccionado, nos posiciona en una coyuntura extraordinaria para catapultar el turismo dominicano", enfatizó el presidente de Asonahores.