Asonahores: Tormenta Franklin no alteró actividades de las principales zonas turísticas del país

El paso de la tormenta Franklin no ha tenido un impacto importante en las principales zonas turísticas del país, no afectó hoteles ni otros establecimientos y no detuvo las operaciones del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Así lo confirmó la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) en un comunicado en el que también señaló que "las actividades turísticas del litoral Atlántico en el norte de la isla, desde Puerto Plata hasta Samaná, no fueron alteradas hoy miércoles", solo registrándose escasas lluvias.

La misma situación, continúa la nota, se reportó en Punta Cana, cuyo aeropuerto mantuvo sus operaciones y es el que recibe la mayor cantidad de vuelos y turistas, "y por lo que es reconocido como el más importante del país y del Caribe insular".

Asimismo, la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete en la provincia de Puerto Plata dijo que tanto el martes 22 como este miércoles 23 de agosto, las actividades en hoteles y el disfrute de las playas no fueron alteradas por el paso de la tormenta.

La nota advierte que el reporte desde Puerto Plata fue emitido a las 6:00 de la tarde del miércoles, momento en que el fenómeno atmosférico aún no se había alejado totalmente del territorio dominicano.

En el litoral sur desde Santo Domingo hasta La Romana tampoco se reportó que el paso de la tormenta haya producido alteraciones significativas en los hoteles de La Romana, San Pedro de Macorís o Juan Dolio.

Un reporte similar fue recibido desde Samaná, una de las provincias turísticas más importantes y que fue colocada en alerta roja por las autoridades.

Sólo tres vuelos cancelados en Punta Cana

El Aeropuerto Internacional Punta Cana, que recibe más del 50 % de los turistas que llegan al país, informó que de los de 63 vuelos programados para este miércoles 23 de agosto, solo se cancelaron tres. Uno de Frontier, procedente de Miami, y dos de Southwest, de estos uno venía desde Fort Lauderdale en Florida y otro de Baltimore. Todos procedían de los Estados Unidos.

Hasta las 6:00 de la tarde de este martes, en Punta Cana no se había reportado ningún incidente relacionado con el paso de la tormenta Franklin que haya afectado las actividades e interrumpido la frecuencia de vuelos al aeropuerto, insistió Ernesto Veloz, presidente de la Asociación de Hoteles del Este.

En la principal región turística se reportaron lluvias ligeras, por lo que se le requirió a los huéspedes abstenerse de entrar a las playas para respetar la prohibición impuesta por las autoridades de Turismo.