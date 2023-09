Hoteleros de la zona Este solicitan al Estado regular los Airbnb en Verón Punta Cana

"A mí no me preocupa el crecimiento desmedido que ha tenido el Airbnb, me preocupa que no esté regulado y reglamentado, porque toda actividad de lícito comercio debe tener derecho a ejercerse, pero debe estar regulado y que sea acorde con las necesidades de la zona y del país", expuso el destacado empresario Frank Rainieri.

Para Rainieri, el Airbnb no puede convertirse en una competencia desleal con los hoteles. Consideró que no debe ser, que en cualquier casa o un edificio residencial pongan un Airbnb con gentes que vienen a hacer bullas, con personas que su comportamiento no es el adecuado y eso pasa muchísimo en esta zona.

Aseguró que el Airbnb no puede ser en una casa de tres habitaciones y que, además, aloje a 12 personas.

Entiende que hay que reglamentarlo como se reglamenta en cualquier gran capital del mundo. "Aquí hay que reglamentarlo, esto no es opcional, eso es lo que yo creo que se debe hacer", subrayó.

A su juicio, es necesaria la reglamentación, pues, estos tienen los privilegios de la hotelería y, también, deben de tener los compromisos y las obligaciones del sector.

Al ser cuestionado sobre la seguridad en los Airbnb en la zona, comentó que se está alquilando en cualquier lugar y "de pronto se alquila en algún lugar que no es el de mejores condiciones" y puede venir una tragedia que puede afectar al país entero.

"Hablo de reglamentación y orden: cómo, dónde, cuándo y cuáles son las obligaciones de este tipo de negocios lícitos" Frank Rainieri Empresario turístico “

El Airbnb tiene un enfoque de alojamiento diferente al de los hoteles. Como parte de la "economía colaborativa", ofrece la casa de alguien como lugar para quedarse en lugar de un hotel.

En relación a ese tema, Ernesto Veloz, presidente de la Asociación de Hoteles del Este (Asoleste), indicó que lo que quieren es que el Estado establezca las reglas del juego en relación al Airbnb y que compitan en igualdad de condiciones.

"No estamos opuestos al Airbnb, lo que estamos es opuesto a la onerosa forma en la que ellos están trabajando sin pagar impuestos y nosotros pagando todos los impuestos", aseguró.

Reveló que en esta zona tienen miles de habitaciones de Airbnb, pero, como no están reguladas no tienen forma de contabilizarlas. "Uno se puede ir a la plataforma, en ella se puede saber cuántas hay, pero fuera de esta hay miles más".

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el acto de apertura de la 35 Exposición Comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) en Punta Cana.