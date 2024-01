BHD realizará un foro de turismo e inversión en Madrid

El Banco BHD realizará en Madrid, España, el Foro BHD: Turismo e Inversión, con el tema "Turismo sostenible. Situación actual, perspectiva, mitigantes y mejores prácticas", con el objetivo de fomentar una banca responsable y contribuir al fortalecimiento de la inversión turística en República Dominicana.

La actividad se llevará a cabo el martes 23 de enero de este 2024 y contará con la presencia de David Collado, ministro de Turismo; Juan Bolívar Díaz, embajador de la República Dominicana ante el Reino de España; y Steven Puig, presidente del Banco BHD.

La moderación estará a cargo de Luis Molina Maríñez, vicepresidente sénior de Banca Corporativa y Empresarial de la entidad.

El Foro BHD contará con las exposiciones de Jacqueline Mora, viceministra técnica del Ministerio de Turismo, y Bernardo Fuentes, vicepresidente de Estudios Económicos del Banco BHD.

Además, se llevará a cabo un panel con los expertos locales e internacionales Haydee Kuret de Rainieri, de Grupo Puntacana; José Luis Jiménez, director de Inversiones de Mapfre, España; Felipe Buhigas, director corporativo comercial y de marketing de la empresa Solunion; y David Llibre, presidente de Asonahores.

Al anunciar el foro, Molina Maríñez expresó: "El turismo es un gran potenciador del desarrollo en las comunidades y, en consecuencia, del país. Por eso, nos interesa establecer un espacio de conversación sobre las mejores prácticas de sostenibilidad en la industria que, a su vez, se traducen en progreso para las empresas que la conforman".

El BHD participará en Fitur

Al día siguiente del foro, el BHD participará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se llevará a cabo del 24 al 28 de enero. Una delegación liderada por Steven Puig, presidente del BHD, estará presente en el evento.

Molina Maríñez destacó la gestión del Ministerio de Turismo para promover la República Dominicana en esta feria global y fomentar el desarrollo de la industria turística en el país.

Durante Fitur, considerada un punto de encuentro global de la industria turística de Iberoamérica, el BHD presentará una propuesta para las empresas participantes, que incluye la presencia de ejecutivos especializados para ofrecer asesoría y financiamiento.

"Nuestra propuesta de valor para proyectos turísticos se enfoca en ofrecer un servicio financiero de excelencia. Contamos con servicios de estructuración de préstamos, administración de préstamos sindicados, sale and leaseback, gestión de recursos en el mercado de capitales, fusiones y adquisiciones", resaltó Molina Maríñez.

Estos servicios son ofrecidos por un equipo de expertos del Banco BHD en estructuración de financiamientos en los sectores turismo y servicios conexos, consumo masivo y comercio, infraestructura y construcción, manufactura y agropecuaria, instituciones financieras, gobierno y sector social.

El Banco BHD ha brindado un apoyo al turismo durante más de 15 años. Cuenta con una unidad exclusiva con enfoque en turismo dentro de su Banca Corporativa y Empresarial, conformada por especialistas en el sector y con cobertura a nivel nacional.

"Solo en 2023, la cartera del sector turismo en BHD creció un 47 %, y se cerraron varios acuerdos y transacciones emblemáticas de financiamiento, como el 'All Inclusive' Punta Cana, el Courtyard by Marriott Santo Domingo en Piantini y el Tryp by Wyndham Punta Cana Airport. El Banco BHD trabaja en operaciones de crédito que aportarán al país inversiones por más de 500 millones de dólares", dijo Molina Maríñez.