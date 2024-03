Ministerio de Turismo transforma lobby en un estudio para compartir sus estadísticas como pódcast

El Ministerio de Turismo sacó partido este jueves del amplio lobby (vestíbulo) que interconecta su sede con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el montaje de "Hablemos de resultados", un programa tipo pódcast en el que presentó en vivo las estadísticas del flujo turístico en la República Dominicana.

"De esta manera diferente, fuera de un hotel, en la sede principal del ministerio, vamos a presentar los resultados del mes de febrero del año 2024", precisó el ministro David Collado a los miembros de la prensa, quienes en principio se preguntaban cuál medio de comunicación habría organizado la logística de transmisión del evento, a lo que Collado respondió que era una iniciativa de la propia entidad para la difusión de sus resultados en sus redes sociales.

Rodeado de un reducido grupo de empresarios del sector y comunicadores invitados, el funcionario informó que la llegada de visitantes en febrero fue de 1,057,216, de los cuales 755,832 arribaron al país vía aérea y 301,384 a través de los cruceros.

Esto representa un crecimiento del 16 % con relación al 2023, cuando llegaran 913,534 visitantes en el mismo mes del año pasado, y representa el segundo mes consecutivo en el que el país alcanza más de un millón de visitantes en invierno, que es un período de temporada alta para el turismo.

"Lo hicimos de nuevo", expresó el funcionario, seguido de las ovaciones de decenas de empleados del ministerio, apostados en los pasillos de los tres niveles de la edificación compartida, y que pusieron en pausa sus labores por más de una hora y media para ver el evento.

El ministro de Turismo se acompañó de la viceministra técnica, Jacqueline Mora; el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), David Llibre; el empresario turístico Andrés Marranzini; la comunicadora Lizbeth Santos y el fundador del pódcast "Pesos Pesados", Gustavo Yunen.

Del total de visitantes que estuvo por la República Dominicana en el mes pasado, el 44 % provino de Estados Unidos, el 25 % desde Canadá, 3 % desde Francia, 3 % desde Argentina y 3 % desde Colombia.

Estas llegadas confirman que los principales países emisores de turistas hacia la República Dominicana continúan situados en el continente americano, cuyas regiones suman el 71 % del flujo turístico.

Las llegadas de visitantes europeos continúan ralentizadas tras las multicrisis por las que ha pasado el continente a raíz del conflicto ruso-ucraniano, y que han mermado las facilidades para viajar que tenían en años anteriores.

En efecto, hubo una contracción de un 7 % de visitantes de Europa del Este y del 4 % de Europa del Oeste. La participación de Europa del Norte y Europa del Sur en el flujo turístico de la República Dominicana en el mes pasado fue de apenas un 1 %.

Sin embargo, a los residentes en el continente africano les sigue pareciendo atractivo visitar el país por motivos de viaje y por negocios, movilizándose un 47 % más en febrero pasado que en febrero del 2023.

Conflicto en Haití no afecta turismo

Collado aprovechó la rueda de prensa para confirmar que la escalada de la crisis política en Haití, la cual ha llevado a los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) a la organización de un consejo presidencial que lleve estabilidad al país y organice unas elecciones truncadas tras el asesinato de Jovenel Moïse, no representan una amenaza para la actividad turística en el país.

"Al día de hoy, la situación lamentable que vive nuestro vecino Haití, no ha afectado en nada a la República Dominicana. No tenemos bajas en reservaciones, no tenemos cancelaciones y, gracias a Dios, el turismo sigue creciendo", enfatizó.