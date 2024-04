Apordom confirma llegada de segundo crucero al Puerto Cabo Rojo el 8 de abril

La Autoridad Portuaria (Apordom) confirmó este miércoles que el Nieuw Amsterdam, un crucero de la línea Holland America, será el segundo en llegar al Puerto Cabo Rojo el próximo lunes 8 de abril, desde la inauguración de la primera fase de esta infraestructura aeroportuaria el 4 de enero de este año.

La empresa (que forma parte de Carnival Corporation, casa matriz del puerto Amber Cove), enviará una embarcación que tiene la capacidad de transportar hasta 2,106 visitantes y 929 tripulantes a bordo, "quienes disfrutarán un paquete de destinos ecológicos en la provincia y la región de Enriquillo", explicó la institución en una nota de prensa.

Este se sumará a los 67 cruceros de alto nivel que estará recibiendo el país a través de las terminales portuarias ubicadas en Puerto Plata, Samaná, La Romana y el Distrito Nacional durante abril.

En una entrevista con Diario Libre, el vicepresidente de Operaciones Portuarias de Carnival Cruise Line, David Candib, había informado de la llegada de este crucero a Cabo Rojo como parte del interés que tiene la corporación estadounidense en apoyar el desarrollo de este destino turístico emergente en Pedernales.

La primera fase del Puerto Cabo Rojo cuenta con 200 metros de muelle y un nudo de amarre, características que le permiten recibir varias embarcaciones a la vez en esta localidad.

El director de la Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez, había vaticinado que en este mes llegaría el crucero que relevaría el impacto que tuvo el primero, Norweigan Pearl, en enero pasado, porque las autoridades aún se encontraban mercadeando el puerto con las líneas de cruceros.

Otras llegadas marítimas al país.

Apordom informó que, de acuerdo al calendario de proyección de tocadas de los puertos y fondeaderos de cruceros, las terminales Taino Bay, Amber Cove, Terminal Turística Sans Souci y el Fondeadero Isla Catalina, recibirán visitantes extranjeros durante todo abril, visitantes que contribuirán a la dinamización de la economía en esas demarcaciones.

La recepción de los barcos se inició el pasado lunes 1 de abril con el Norwegian Prima, Carnival Venezia, Norwegian Escape y Adventure of the Seas, y continuarán con Nieuw Stantendam, Liberty of the Seas, MSC Seascape, Carnival Horizon, Carnival Vista, Caribbean Princess, Explorer of the Seas, Valiant Lady, Carnival Mardi Gras, Celebrity Apex y MSC Meraviglia, entre otros.

La institución indicó que existen algunas variantes que puedan generar cambios en el cronograma de llegadas marítimas, tales como cambios de ruta por la línea de cruceros, condiciones del clima, así como también situaciones que pueden disminuir o incrementar el número de tocadas.