Acuerdo de Cielos Abiertos abiertos agilizará permisos de Arajet

La aerolínea Arajet realizó hace dos años la solicitud para contar con los permisos que le permitirían volar con libertad hacia varios destinos de Estados Unidos. Este complejo proceso de trámites podría ver la luz en la actualidad, gracias a la firma del acuerdo de Cielos Abiertos que suscribió el Estado dominicano con esa nación.

El CEO de la compañía de viajes, Víctor Pacheco, informó en una entrevista exclusiva para Diario Libre, que aunque habían realizado el referido pedimento al Departamento de Transporte de Estados Unidos, no tenían prioridad de respuesta porque no existía un acuerdo bilateral de esa categoría.

"Por el país no tener el Cielo Abierto (con Estados Unidos), no hay trato de agilizar el expediente. Solamente ellos agilizan los expedientes de los países donde tienen acuerdos y entonces no habían dado respuesta de esa aplicación que nosotros hicimos el 1 de marzo del 2022, sino que estábamos ahí como en una gaveta", expresó.

Para que este convenio sea efectivo debe ser ratificado por el Congreso Nacional y República Dominicana debe pasar una auditoría de la FAA (Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos).

Pacheco explicó que luego de que se concluya este proceso, consideran que ya tendrían una respuesta para su aplicación.

La oferta de vuelos que Arajet tendría disponible luego de que entre en vigencia el acuerdo serían tres inicialmente: Puerto Rico, Miami y Nueva York.

Este viernes los gobiernos dominicano y estadounidense firmaron un acuerdo de Cielos Abiertos para avanzar en la cooperación bilateral en materia de aviación. El convenio ampliará la relación económica y comercial con los Estados Unidos y promete disminuir los costos de los pasajes aéreos entre ambos países.

A través de este acuerdo, el Gobierno promoverá la liberalización de las rutas aéreas, fomentando la competencia y facilitando el acceso al territorio dominicano desde diversos puntos del mundo, según explicó el Ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez.