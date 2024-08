Aumenta el reembolso de US$10 por tarjeta turista

Aunque no se aplica un mecanismo de descuento automático de los 10 dólares por tarjeta de turista a los dominicanos que compran boletos aéreos, como ha dispuesto la Junta de Aviación Civil (JAC), en los últimos años, el reembolso por este concepto ha experimentado un aumento significativo. Según datos suministrados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a Diario Libre, desde 2020 hasta mediados de agosto de 2024 se han aprobado un total de 37,607 solicitudes de devolución, que suman 376,050 dólares. El año pasado la DGII devolvió 118,940.00 dólares y a junio de este año ya registra 63,220 dólares. Este incremento refleja tanto un mayor conocimiento de los viajeros sobre su derecho a solicitar la devolución. No obstante, no todas las solicitudes son acogidas. En dicho período, 10,919, han sido rechazadas.

En su resolución 217-2022, la JAC otorgó un plazo para que las aerolíneas hicieran los ajustes necesarios en su plataforma para eliminar el cobro de la tarjeta a los dominicanos y turistas con visa. Arajet es la única aerolínea que lo ha eliminado.

Omar Chaín, presidente de la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) reconoció que la JAC otorgó una prorroga para que las empresas agoten el proceso. Sin embargo, precisó que la JAC ha pospuesto la aplicación de la medida mes tras mes por un proceso judicial incoado por 11 líneas aéreas que judicializaron el tema. Alegan que establecer un sistema para los fines resulta costoso.