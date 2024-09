Ciudadanos esperan la reconstrucción del muelle de Miches, a casi dos años de su colapso

Ciudadanos manifestaron este miércoles que siguen a la espera de que las autoridades empiecen la reconstrucción del muelle del municipio de Miches, provincia de El Seibo, tras haber colapsado como consecuencia del paso del huracán Fiona, en septiembre del 2022.

Aseguraron que el muelle lleva casi dos años que se derrumbó y que las autoridades, a su juicio, han hecho caso omiso ante la situación.

Dijeron que el muelle es muy importante para el turismo y la economía de la zona ya que muchas personas se ganan la vida vendiendo en los alrededores, pero la gente "casi no visita el lugar y las ventas han bajado debido al mal estado de la infraestructura turística".

"Esto era un lleno de gente los fines de semana a visitar el muelle y tirarse fotos y a disfrutar en familia, pero ya a qué van a venir, si esto está completamente destruido y solo es promesa de que lo van a reconstruir y nada", se lamentó José Antonio, un ciudadano de la localidad.

Indicó que el muelle era uno de los atractivos turísticos más importantes de la zona, por lo que consideró que las autoridades deberían darle prioridad.

Luis García indicó que la gente cuando acude al municipio de Miches, no llega como antes al muelle, debido a que ha perdido su atractivo.

"La gente cuando llegaba aquí, la primera parada era el muelle y luego seguía su ruta, pero ahora, se van directo a la playa y a otros lugares de su interés", agregó.

Hacen un llamado a las autoridades competentes para que realicen los levantamientos de lugar, a fin de que el muelle sea reconstruido.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/04/fb209a54-defd-44ae-8010-a6df0485980b.jpg Parte de la estructura del muelle de Miches que se dañó durante el huracán Fiona. (DIARIO LIBRE/ANDREÍNA CHALAS)

Condiciones del muelle

Actualmente, el pequeño embarcadero se encuentra en condiciones deplorables, ya que parte de su infraestructura esta prácticamente en el suelo, siendo un peligro para las personas que llegaran a visitarlo.

El muelle fue inaugurado el 4 de septiembre del 2020, a un costo superior a los 52 millones de pesos. Era el parador fotográfico y el principal atractivo turístico de los visitantes al municipio de Miches.

Ante la situación, Diario Libre se comunicó con la alcalde de Miches, Luz María Mercedes, para saber qué ha pasado con la reconstrucción del muelle y dijo que por el momento no se sabe nada de cuándo podrían empezar.

"No me han dicho nada, no tengo ninguna información", comentó.