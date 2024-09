El sector logístico y aeroportuario a la espera del reglamento de la Ley 148-22

El sector logístico y aeroportuario espera con expectativas el reglamento de aplicación de la norma 02-24, que dará paso al despegue del país como hub logístico del Caribe, convirtiéndose en un punto de recarga de combustibles y manejo de logística por aire, mar y tierra. Este servicio podrá ser ofrecido en mejores condiciones por las distintas empresas del sector. De hecho, Punta Cana Free Trade Zone ya tiene en carpeta a tres aerolíneas interesadas en realizar paradas de abastecimiento en el país.

Diario Libre hizo un recorrido por las instalaciones de Air Cargo Hub Punta Cana, una plataforma multimodal donde avanzan los preparativos para comenzar a operar como centro logístico, con la integración de un parque de zonas francas. Este espacio fomentará la creación de 10,000 empleos y atraerá inversión extranjera, según Rafael Smith, director de Operaciones Landside & Carga en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El reto que enfrentaba el país para avanzar en su estrategia logística era el alto costo de los combustibles para avión y embarcaciones, el cual quedará exento de impuestos gracias a la Ley 148-22, que regula el tratamiento fiscal de los hidrocarburos especializados, como el Jet Fuel, Avgas y Avtur, en el caso de las aeronaves, y el Bunker, gasóleo (gas-oil o diésel) y Gas Natural Licuado (GNL), en el caso de embarcaciones. Dicha ley y su norma abren paso a que el pías pueda comercializar combustible a los aviones y embarcaciones de carga.

"Esperamos que el gobierno acelere el proceso. El presidente ya hizo su parte, y ahora Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos están trabajando en ello. Muchas veces los reglamentos se retrasan por años, pero confiamos en que todo se resolverá pronto", expresó Smith.

Señaló otro desafío: el costo de los boletos aéreos. "Para acogernos a la ley y al decreto de exoneración de impuestos y hacernos más competitivos, debemos reducir el precio de los boletos de avión, ya que actualmente somos los más caros de la región. Esto se debe a la cantidad de impuestos que se aplican a los tickets", sostuvo.

"Es un elemento muy sensible al precio. Además del precio, les ofrecemos la conectividad que nosotros tenemos y que otros destinos no. La conectividad significa que desde nuestro aeropuerto puedes llegar a cualquier destino en Europa el mismo día. Por ejemplo, la carga que llega aquí por la mañana, en la tarde ya está saliendo hacia Inglaterra, y ocho horas más tarde ya está allí. Unas horas más tarde, esa carga puede estar en los anaqueles de un supermercado", resaltó. Sobre el impacto de eliminar los impuestos a los exportadores de combustible de carga, el director de operaciones del aeropuerto de Punta Cana dijo: "Si tienes el combustible más caro y compites con destinos como México, Colombia, o incluso Puerto Rico, no puedes competir. Ahora mismo estamos compitiendo con Puerto Rico por una parada técnica de una línea aérea, y si no eres competitivo con el precio del mercado, simplemente no habrá negocio".

Por eso, agregó "para poder hacer la inversión y ser competitivos, realizamos una inversión significativa, solo para darte una idea, este tanque costó alrededor de cinco millones de dólares. Esta infraestructura nos permite ser competitivos y ofrecer a los cargueros que vienen aquí una ventaja".

Aliados potenciales

En octubre de 2022, DP World Dominicana y Punta Cana Free Trade Zone firmaron un acuerdo para llevar al siguiente nivel el Air Cargo Hub Punta Cana, con una inversión poyectada de 200 millones de dólares. A la fecha llevan desarrolla el 25 % de la inversión, con miras de tener el espacio listo para todos los servicios en dos años.

José Matos, general manager de DP World en Puntacana, explicó que el proceso de traslado y revisión de la carga que llega a la terminal portuaria cumple con los estándares internacionales de revisión, manejo, clasificación y tiempo de respuestas. De hecho, el espacio cuenta con dos aéreas aclimatadas para el transbordo de mercancía perecedera que constituye entre el 60 y 70 % de la carga, correspondiente a frutas y vegetales.

PCFTZ incluye un predio de 546,617.45 metros cuadrados (m²) de construcción, con instalaciones fabriles y almacenes de última generación para el centro logístico y operaciones de la terminal de carga aérea. Además, la terminal de carga aérea tendrá hasta 75,000 m² de construcción y un espacio total de 265,518 m². La instalación del almacén refrigerado interno es de aproximadamente 4,360 m².

En su primer año, el centro ha consolidado operaciones de carga aérea con conexiones a Suramérica, Norteamérica y Europa. Su capacidad de procesamiento incluye 2,250 m² para carga de exportación, 1,450 m² para importación, 4,940 m² para carga en tránsito y 4,354 m² para productos refrigerados, destacándose en el manejo de perecederos, productos farmacéuticos, electrónicos y comercio electrónico.

El parque logístico cuenta con una rampa especial construida en el ala Norte de la pista del aeropuerto, para permitir el acceso a las aeronaves a ser atendidas en el área de mantenimiento, reparación y restauración. Tendrá 71,892 m2 de terreno y 27,000 m2 de construcción, con espacio para albergar 8 posiciones para realizar diferentes procesos de mantenimiento a aeronaves de carga, comerciales y privadas. Con la creación de esta área, se estarán generando 1,600 puestos de trabajo relacionados a las operaciones y se espera superar la docena de aviones en mantenimiento.

El Centro de Carburantes está diseñado para suplir aeronaves de carga de gran calaje y tendrá una extensión de 22,845 m2 de terreno y 4,500 m2 de construcción. Este espacio contará con un sistema de suministro de combustible con capacidad futura de 2 millones de galones de combustible.