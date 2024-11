Puerto de Samaná aún espera una licencia

A más de un año de la adjudicación del puerto Duarte, ubicado en Arroyo Barril, Samaná, el Consorcio ITM Port Investments sigue a la espera de la aprobación de la licencia ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, requisito indispensable para iniciar las labores de adecuación y conversión de muelle turístico.

"Todavía estamos en la etapa legal, solicitando la licencia ambiental. Hasta que no obtengamos esa autorización, no podremos comenzar con la fase de construcción", explicó a Diario Libre una representante del consorcio en el país. La vocero también señaló que no cuentan con ningún documento oficial sobre el avance de los permisos. "Realmente no tenemos nada firmado. Seguimos esperando", añadió.

La Dirección General de Alianzas Público-Privadas y la Autoridad Portuaria Dominicana firmaron el contrato de asociación público-privada con el consorcio el 23 de febrero de 2023, con una inversión estimada de 3,800 millones de pesos y un plazo de tres años para la construcción.