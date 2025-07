Abinader emite decreto que pone en manos de un fideicomiso la gestión del Teleférico de Puerto Plata

El presidente Luis Abinader emitió el decreto núm. 162-25, con el cual ordena la constitución de un fideicomiso público para administrar el teleférico de Puerto Plata, cerrado hace más de un año para la instalación de un sistema de transporte moderno que aún no ha comenzado.

Según consta en el decreto, a través de este mecanismo se aseguraría la sostenibilidad, financiamiento y operatividad de una infraestructura que moviliza a más de 16,000 personas hacia la loma Isabel de Torres, uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

El Fideicomiso Público para la Gestión del Teleférico de Puerto Plata (FI–TEPP) estará constituido por el Estado dominicano a través del Ministerio de Turismo –en calidad de fideicomitente y fideicomisario– y la Fiduciaria Reservas, en calidad de fiduciaria, y tendrá una duración de 40 años a partir de la suscripción de su acto constitutivo.

Esto proporcionará "una estructura financiera independiente para la administración transparente y eficiente de los flujos de efectivo provenientes de todo tipo de actividad comercial ejercida en el teleférico de Puerto Plata y sus inmediaciones (...), así como el desarrollo de los servicios turísticos y actividades complementarias".

De acuerdo al documento, el fideicomiso permitirá: Recibir y mantener en propiedad fiduciaria los activos, bienes muebles e inmuebles y derechos aportados por el fideicomitente que resulten de las operaciones del Teleférico de Puerto Plata



Proveer servicios y asistencia de alta calidad a los usuarios de la obra



Desarrollar y diseñar la visión turística del destino



Participar en los procesos pertinentes según los acuerdos con el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), siendo este último el responsable del desarrollo de la infraestructura del teleférico



Gestionar la contratación de asesores para la valoración de los proyectos identificados, así como para la implementación de los mecanismos de control y auditoría



Administrar los activos de su patrimonio a través de un Consejo Técnico del Fideicomiso



Suscribir los acuerdos correspondientes con entidades públicas y privadas.

Consejo técnico

El decreto ordena a la conformación de consejo técnico integrado por el ministro de Turismo, el gobernador de la provincia de Puerto Plata y un representante del Ministerio de Medioambiente, del Patronato del Teleférico de Puerto Plata y del Clúster Turístico de Puerto Plata, para un total de cinco miembros.

Además, se contará de la participación del ministro de Cultura, que participará de manera permanente en el consejo en calidad de invitado.

Alegan "privatización" de la obra

La diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia de Puerto Plata, Heidy Musa, criticó el decreto 162-25, considerándolo que se trata de una "privatización encubierta".

"Esto no es desarrollo, esto es despojo. Es indignante ver cómo el gobierno entrega nuestro símbolo más representativo sin consultar a nadie, sin transparencia, sin escuchar a Puerto Plata. El Teleférico no es un simple activo, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia, y no puede ser manejado como una mercancía", expresó la legisladora.

Aseguró que el fideicomiso solo beneficiará al sector privado y representará "un golpe directo" a una obra que es patrimonio turístico y cultural de la provincia.