Ernesto Veloz será reconocido por el Senado por su trayectoria en el turismo

Ernesto Veloz ha sido un actor clave en la consolidación del polo turístico de Punta Cana y gran impulsor de la promoción de la República Dominicana como un destino de clase mundial. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado de la República aprobó el pasado martes una resolución para reconocer al empresario Ernesto Veloz por su destacada contribución al crecimiento del sector hotelero nacional.

La iniciativa, presentada por el senador Rafael Barón Duluc Rijo, recibió el respaldo de la Comisión Permanente de Turismo, cuyo informe fue leído durante la sesión por la senadora Ginette Bournigal de Jiménez.

Durante la sesión, la senadora Ginette Bournigal expresó:

"Hoy, al presentar el informe de Gestión de la Comisión de Turismo, mencioné la resolución que se encuentra en análisis y que fue depositada por el senador Duluc, de Higüey. Aproveché ese momento para ponderar las virtudes del señor Ernesto Veloz, presidente de la Asociación de Hoteles del Este y miembro de la Comisión Ejecutiva de Asonahores. Un hombre con una larga trayectoria de aportes al desarrollo del sector turístico nacional, y cuya labor ha sido reconocida incluso en escenarios internacionales como FITUR. El turismo necesita líderes que sumen, que construyan y que sigan apostando al país".

Gran apoyo al desarrollo hotelero del Este

Veloz, presidente de la Asociación de Hoteles del Este (Asoleste) y miembro de la junta directiva de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria.

También ha sido un actor clave en la consolidación del polo turístico de Punta Cana, además de impulsar la promoción de la República Dominicana como un destino de clase mundial.

Su trayectoria ha sido reconocida también en escenarios internacionales, el más reciente en FITUR 2025, donde recibió el Premio Arecoa en la 29ª edición de los Premios del Grupo Editorial Preferente.

"La trayectoria de Ernesto Veloz ha estado marcada por el compromiso con el crecimiento ordenado y sostenible del turismo, así como por la generación de empleos y oportunidades para miles de dominicanos", resalta la resolución aprobada.

El documento subraya no solo su liderazgo en importantes proyectos hoteleros, sino su participación en iniciativas que fortalecen la competitividad de la región Este y del país.

La noticia ha sido gratamente acogida desde todos los sectores del turismo dominicano, como es el caso de la Asociación Dominicana de Parques y Excursiones Turísticas (Adopetur), donde también celebraron la noticia en sus redes sociales con las siguientes palabras:

"Felicitamos al Sr. Ernesto Veloz (@ernesto.veloz), presidente de la Asociación de Hoteles del Este (@asoleste.oficial), por su reconocimiento por sus valiosos aportes al desarrollo del sector hotelero nacional. ¡Enhorabuena!"

Con la aprobación de esta resolución, el Senado prepara oficialmente el reconocimiento a Ernesto Veloz, reafirmando su papel como uno de los principales impulsores del turismo dominicano, un sector que sigue siendo motor fundamental de la economía del país.