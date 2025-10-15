ONU Turismo reconoce con Collado el liderazgo de Dominicana en la industria mundial

La Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) reconoció ayer a David Collado como "Ministro de las Américas", un gesto con el que distinguió la estrategia público-privada mediante la cual la República Dominicana ha mantenido el liderazgo de su principal industria en medio de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica global.

Al agradecer la distinción, Collado subrayó que el mérito corresponde a un país "que decidió dejar a un lado los intereses políticos, personales y partidarios" para poner sobre la mesa los intereses nacionales.

Recordó que, antes de asumir el Ministerio de Turismo, se acercó a los principales líderes del sector para coordinar una estrategia conjunta que permitiera enfrentar la pandemia de la covid-19 y reabrir la industria de manera segura.

"No tenía de otra que llamar a los veteranos y preguntarles: ¿qué hacemos? No dejar que el ego de los funcionarios saliera, porque creo que, luego de una alianza público-privada, el fundamento principal del éxito del turismo dominicano fue que nunca pensé que iba a saber más de turismo que Frank Rainieri, que Gabriel Escarrer, que Sabina Fluxá o que Encarna Piñero, que ni siquiera me conocían", relató.

Lograr una estrategia coordinada con el sector privado —enfatizó— requirió transparencia, incluso "abriendo los libros" a los empresarios turísticos cuando preguntaban hacia dónde iba el dinero destinado a la promoción internacional.

"Desde esa fecha hasta hoy, todas las decisiones del turismo dominicano se toman por consenso. Y en los primeros cuatro años gastamos lo que antes se invertía en uno solo", señaló.

Acciones basadas en datos

Collado explicó que el relanzamiento del turismo dominicano se sustentó en el uso de datos para conocer con precisión qué buscan los visitantes, desde dónde llegan, cuándo y con quiénes viajan, con el fin de entenderlos y comunicarles mejor la oferta nacional.

Esa información permitió enfocar la promoción en el continente americano, con énfasis en Sudamérica, lo que incrementó la conectividad aérea y la llegada de turistas en una coyuntura internacional marcada por la reducción de los viajes desde Europa, el segundo mercado emisor del país.

El ministro destacó además la visión de unidad asumida por el Gobierno. "Este es un país pro-emprendimiento, pro-sector privado; un país que ha decidido salir hacia adelante juntos. Por eso este reconocimiento no es mío", afirmó.

Liderazgo regional

El reconocimiento fue entregado por Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, y Gustavo Santos, director para las Américas. Ambos valoraron las medidas pioneras que permitieron una rápida recuperación pospandemia y la constante promoción internacional del destino.

Entre los logros destacados se encuentran la elaboración de la primera Estrategia Regional de Turismo Sostenible en las Américas —presentada en Cuba en abril de 2024— y la celebración de la primera Cumbre de ONU Turismo para África y las Américas, ambas impulsadas bajo la presidencia de Collado en la Comisión Regional para las Américas.

Acciones locales y regionales ONU Turismo valoró las lecciones aprendidas y los aportes de la República Dominicana como líder turístico, resaltando: Liderar el desarrollo de una estrategia de turismo sostenible regional





Desarrollar una guía de inversión turística en República Dominicana, generando un modelo que ha sido replicado en otros 15 destinos turísticos





Asumir la presidencia del Comité Regional de ONU Turismo para las Américas, propiciando un encuentro pionero entre funcionarios turísticos de la región con sus homólogos del continente africano, generando acercamientos para el desarrollo de estrategias turísticas





Emprender acciones que permitieron la recuperación del turismo pospandemia, como un seguro turístico, vacunas gratuitas y reapertura escalonada de hoteles





Generar una estrategia de promoción internacional para apuntalar la marca país en mercados como Sudamérica