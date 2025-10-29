Abre oficialmente Zemí: el hotel todo incluido de lujo que apuesta al desarrollo de Miches

Frank Rainieri Marranzini, fundador del Grupo Puntacana; el ministro de Turismo, David Collado; el presidente de la República, Luis Abinader; y Frank Elías Rainieri, CEO de Grupo Puntacana, en un recorrido por las instalaciones de Zemí. ( FUENTE EXTERNA )

Este miércoles, las puertas del Zemí Miches All-Inclusive Resorts quedaron oficialmente abiertas al público tras una inauguración que constituye un nuevo paso hacia la proyección de Miches como un polo turístico con una oferta sostenible y diferenciada.

Al encabezar el evento, el presidente de la República, Luis Abinader, reconoció el impacto que tendrá este hotel para el desarrollo económico y la formación profesional en Miches. Consideró que el complejo -que cuenta con el respaldo de Hilton bajo su marca Curio Collection- representa una muestra de que el país es cada vez más atractivo como destino de inversión turística.

"No hay mejor lugar para invertir en toda Latinoamérica que República Dominicana", manifestó el funcionario, quien reiteró el compromiso del Gobierno con respaldar las colaboraciones público-privadas para el desarrollo de proyectos como este.

Inversión y legado

El hotel representa la primera inversión del empresario turístico Frank Elías Rainieri, CEO de Grupo Puntacana. Su construcción, desarrollo y diseño innovador requirió de un capital de 225 millones de dólares.

"Hoy, no solo inauguramos un hotel, celebramos un sueño realidad, un legado que trasciende generaciones y un futuro prometedor que traerá oportunidades, desarrollo, empleos y bienestar para nuestra gente y para todo el país", afirmó Rainieri en un emotivo discurso.

Rainieri aseguró que Zemí representa "la fe y la confianza" de la familia Rainieri en la República Dominicana -país al que llegó hace más de un siglo-, y una forma de devolver los aportes que ha recibido a través de un legado hotelero que ha permanecido durante cuatro generaciones.

El ministro de Turismo, David Collado, valoró la visión del empresario turístico con Zemí Miches, y aseguró que el proyecto permitirá seguir apuntalando lo mejor que el país puede ofrecer en turismo sostenible.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/whatsapp-image-2025-10-29-at-24358-pm-a230b397.jpeg Al encabezar el evento, el presidente de la República, Luis Abinader, reconoció el impacto que tendrá Zemí para el desarrollo económico y la formación profesional en Miches. (FUENTE EXTERNA)

Una oferta de lujo

Ubicado justo frente a Playa Esmeralda, el hotel ofrece 500 habitaciones de lujo, una oferta que busca elevar el perfil de los turistas que visitan la República Dominicana.

Su construcción y puesta en operaciones ha generado unos 1,100 empleos directos y 400 indirectos, con el 93 % de los proveedores siendo dominicanos, aseguró el presidente de Zemí Miches All-Inclusive Resorts, Fred Óscar Imbert.

Para el vicepresidente senior para el Caribe y América Latina de Hilton, Jorge Giannattasio, Zemí Miches "es la coronación de una visión, de una decisión de inversión y una apuesta al desarrollo del país".

Aseguró que el complejo, que representa el primer hotel todo incluido de la marca Curio Collection, establecerá un nuevo estándar en la oferta, con una propuesta elevada que permitirá a Miches posicionarse como un destino turístico de clase mundial.