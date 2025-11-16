Los fondos de inversión movilizan más de RD$69,000 millones en el turismo dominicano

Celio Mercedes, Santiago Sicard y Carlos Ruiz participaron de un panel en el Foro Empresarial The Mag 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Los fondos de inversión se han convertido en agentes clave que impulsan el turismo dominicano, con aportes que superan los 69,000 millones de pesos invertidos en este sector.

Este monto tiene una incidencia relevante en el total invertido por los fondos de inversión en la economía dominicana, que asciende a unos 430,000 millones de pesos, destacó el presidente de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi), Santiago Sicard.

Estas inversiones han contribuido a la creación de 11,750 habitaciones hoteleras, de las cuales:

3,600 ya están en operación

3,000 en fase de desarrollo

Cerca de 6,000 más en proceso de inversión

"Los fondos de inversión han comenzado a tener un papel preponderante en el sector turístico dominicano, no solo por el volumen de inversión, sino por su capacidad de estructurar financiamientos adaptados a las necesidades reales de los proyectos", afirmó Sicard durante su participación en el Foro Empresarial The Mag 2025, celebrado en Punta Cana.

Las ventajas

El representante de Adosafi destacó que el acceso a financiamiento a través de fondos de inversión ofrece ventajas significativas como la flexibilidad en plazos y condiciones, la escalabilidad y exposición de los proyectos y la gestión del riesgo.

"Los fondos de inversión diseñan estrategias de financiamiento a la medida de cada proyecto, lo que permite una mayor agilidad y adaptabilidad para el desarrollo turístico", explicó.

Estas inversiones no solo generan nuevas habitaciones hoteleras, sino también empleos y dinamismo económico en polos turísticos emergentes.

Con estas perspectivas, Adosafi reafirma su compromiso con el fortalecimiento del mercado de valores dominicano y su papel en el financiamiento sostenible de los sectores productivos estratégicos, especialmente el turismo, motor esencial del crecimiento económico del país.

Sicard formó parte del panel "Fondos de inversión turísticos: cómo conectar capital con proyectos reales", en el que se analizó la expansión de estos instrumentos como fuente de financiamiento esencial para proyectos hoteleros, inmobiliarios e infraestructurales en el país.

El panel contó también con la participación del director de Negocios de Pioneer Investment Funds, Celio Mercedes, y el director de Inversiones de Advanced Asset Management, Carlos Ruis, bajo la moderación del socio de DMK Lawyers, Enrique de Marchena Kaluche.

