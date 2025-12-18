Fitur 2026 prevé la participación de 10,000 empresas, un 5.5 % más

La feria internacional de turismo de Madrid, Fitur 2026, prevé la presencia de unas 10,000 empresas, 550 más que un año antes. ( FUENTE EXTERNA )

La feria internacional de turismo de Madrid, Fitur 2026, prevé la presencia de unas 10,000 empresas, 550 más que un año antes (un 5,5 % más), dedicadas a todo tipo de actividades y servicios relacionados con el ocio y los viajes.

La 46ª edición de Fitur, del 21 al 25 de enero de 2026, abrirá el calendario turístico anual con "excelentes previsiones de participación y contenido", y México como país socio, destacaron este jueves los organizadores en un comunicado.

La feria, una de las más importantes del mundo, se celebrará en un momento "espectacular" para el sector que, según los últimos datos publicados por ONU Turismo, refleja una clara recuperación del turismo internacional, con un aumento interanual del 5 % en llegadas hasta septiembre de 2025, hasta los 1,100 millones de viajeros.

A diferencia de ocasiones anteriores, Fitur se inaugurará oficialmente la segunda jornada, el 22 de enero, "consolidándose de nuevo como la plataforma global del turismo de referencia para toda la cadena de valor de la industria".

Pabellón del Conocimiento

Una de las grandes novedades de Fitur 2026 es el Pabellón del Conocimiento de una edición "especialmente dinámica, innovadora y alineada con los retos del sector".

Fitur será "el epicentro del debate y la innovación sobre las líneas que están definiendo el futuro de una industria cada vez más responsable y tecnológica", apuntan los organizadores.

