Royal Caribbean inicia la construcción de una nueva terminal de cruceros en Miami

La compañía de cruceros Royal Caribbean comenzó la construcción de una nueva terminal en el Puerto de Miami que tendrá capacidad para albergar hasta 7,000 pasajeros y requerirá una inversión estimada en 345 millones de dólares.

"Esta instalación de primer nivel realzará el paisaje urbano del condado de Miami-Dade y marcará otro hito en la evolución de PortMiami", dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, durante una ceremonia para colocar la primera piedra de las obras.

La construcción de la nueva terminal está programada para terminar a finales de 2027 y dará soporte a grandes cruceros como los buques de la clase 'Icon'.

También incluirá un estacionamiento de varios niveles y una instalación intermodal, con un único atracadero.

Financiación del proyecto

"La terminal de cruceros G representa una importante inversión en el futuro de Miami. Construida con tecnología avanzada y diseño sostenible, esta nueva instalación ofrecerá una experiencia más inteligente, rápida y fluida a los huéspedes", afirmó el presidente y director ejecutivo de la compañía, Jason Liberty, en la ceremonia.

La financiación para el proyecto procede de una colaboración entre el condado y Royal Caribbean, según un comunicado de la compañía.

El Puerto de Miami está reconocido como la capital mundial de los cruceros y la puerta de carga de las Américas, lo que lo convierte en uno de los principales motores para la economía del condado, aportando 61,000 millones anuales a la economía local y generando más de 340,000 empleos, según datos del puerto.