Collado confirma hotel Meliá en Miches ya cuenta con los permisos necesarios para su construcción

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó el viernes que el proyecto para la construcción del hotel Meliá en el municipio de Miches, provincia El Seibo, ya cuenta con todos los permisos requeridos para su ejecución.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración de la plaza de toros y multiuso de El Seibo, donde Collado adelantó que el anuncio oficial de la inversión se realizará en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), junto a la familia Rainieri y el grupo Escarrer.

El funcionario destacó la importancia de la llegada de Meliá a Miches, al señalar que se trata de una cadena hotelera con más de 109 mil habitaciones a nivel mundial, cuya presencia fortalecerá el posicionamiento turístico de la zona.

Collado sostuvo que Miches vive actualmente su mejor etapa de desarrollo turístico, recordando que hace apenas unos años resultaba impensable la llegada de grandes cadenas hoteleras al municipio. En ese sentido, mencionó la operación del complejo Viva Wyndham Resort, con 500 habitaciones, así como la próxima apertura de un hotel Hilton con igual capacidad.

Nuevas inversiones en el sector hotelero

A estas inversiones se suman otras mil habitaciones de la cadena Hyatt y el proyecto de la marca Four Seasons, considerada una de las más prestigiosas del mundo, que ya se encuentra en fase de construcción en la provincia El Seibo.

El ministro resaltó que el crecimiento turístico de Miches es motivo de orgullo y agradecimiento, al evidenciar la transformación que vive la zona y su proyección como destino de primer nivel ante el país y el mundo.

"Además, hemos construido el muelle de Miches. Aquí se está viviendo una revolución silenciosa que está convirtiendo a esta provincia en un importante polo turístico", concluyó.