Consorcio liderado por Grupo Puntacana asume la gestión del destino turístico Cabo Rojo

El Fideicomiso Pro-Pedernales anunció este miércoles la entrada en operación del Consorcio Cabo Rojo, liderado por el Grupo Puntacana, AFI Reservas y AFI Popular, el cual asumirá la dirección y gestión del proyecto de desarrollo turístico Cabo Rojo–Pedernales, impulsado por el Gobierno dominicano.

El anuncio fue realizado en el estand de la República Dominicana durante la apertura de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se celebra en el recinto ferial IFEMA, en Madrid.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, director ejecutivo honorífico del Fideicomiso Pro-Pedernales, informó que con la entrada del socio estratégico se inicia una nueva etapa del proyecto, enfocada en la ejecución del plan de inversión privada y en el posicionamiento internacional del destino.

"Con las infraestructuras ya concluidas y algunas en operación, el Estado dominicano cumple su rol de crear las condiciones para el desarrollo, dando paso al capital privado para impulsar el crecimiento económico y social de la región", expresó Freund durante una rueda de prensa.

Un proyecto transparente

El funcionario aseguró que la participación del sector privado se realiza bajo garantías de transparencia y protección de los bienes del Estado, con el objetivo de generar empleos, fomentar nuevos emprendimientos y promover la formación técnica y profesional en la zona.

El presidente y CEO del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, manifestó la satisfacción del Grupo Puntacana de integrarse al proyecto y destacó que el consorcio realizará una inversión significativa en el desarrollo hotelero y la infraestructura del destino.

Asimismo, agradeció la confianza del Estado dominicano y valoró el proceso transparente de selección del socio estratégico.

En el acto también participaron el ministro de Turismo, David Collado; el presidente del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri; el gerente general de AFI Banreservas, Ian Rondón; y el presidente ejecutivo de AFI Popular, José Manuel Cuervo.

La incorporación del Consorcio Cabo Rojo marca el inicio de una fase clave en el desarrollo del destino Cabo Rojo–Pedernales, concebido bajo una visión de crecimiento inclusivo, ordenado y respetuoso del medioambiente, con el propósito de posicionarlo como un nuevo referente turístico del Caribe.