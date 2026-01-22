Frank Elías Rainieri destaca la calidad del servicio en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana

El presidente del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, afirmó que la experiencia del pasajero ha sido una prioridad para el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ), al considerar que "la primera y la última impresión se da en el aeropuerto".

Rainieri explicó que el Grupo Puntacana siempre se ha enfocado en que la experiencia del viajero sea "única y verdadera", reconociendo que, aunque puedan surgir inconvenientes, las evaluaciones realizadas por empresas extranjeras han sido positivas.

"Todo el mundo tiene su problemita, pero cuando uno ve las evaluaciones que tenemos por empresas extranjeras, nos da el confort de decir que estamos orgullosos como dominicanos de tener un aeropuerto cómodo", expresó.

Indicó que el objetivo ha sido garantizar una infraestructura única, que luzca limpia, atractiva y que funcione correctamente.

Relató que recientemente recibió comentarios de dominicanos que viajaron a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 y utilizaron el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, quienes le manifestaron el orgullo que sintieron al transitar por la terminal aérea.

"Me llamaron y me dijeron lo orgullosos que se sentían de poder volar por este aeropuerto: ´¡Wow! Tenía años que no volaba por aquí, pero ¡qué limpio, qué bonito, qué hermoso, qué buena decoración, qué fácil!; todo está señalizado, las cosas funcionan y eso es lo que uno busca. Uno tiene que tener una infraestructura correcta´", citó.

Las declaraciones fueron ofrecidas ayer durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana, realizada desde Fitur, que se celebra en Madrid.

Trabajo conjunto

Como segundo aspecto, Rainieri destacó el trabajo conjunto que han mantenido con el Gobierno dominicano, principalmente con la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Migración y el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), a los que definió como "tres ejes importantísimos" para la operación del aeropuerto.

Explicó que estas instituciones son las responsables de garantizar la seguridad del pasajero, verificar que las personas que salen del país sean las correctas y asegurar que las mercancías que ingresan también cumplan con los controles establecidos, lo que ha permitido desarrollar tecnologías de punta.

El funcionario explicó que, junto a la dirección del Cesac, desarrollaron una tecnología para que los equipos adquiridos por el Aeropuerto de Punta Cana para el chequeo de equipajes no se limiten a detectar explosivos, sino que también identifiquen drogas y dinero en efectivo.

Indicó que, mediante un algoritmo creado con apoyo de empresas israelíes, las máquinas pueden reconocer de forma automática esos tres elementos, lo que —según sostuvo— permitiría que las maletas lleguen "completamente seguras" y reduzcan la necesidad de inspecciones manuales.

Explicó que, en coordinación con la Dirección General de Migración, se implementó un sistema moderno que permite a pasajeros extranjeros de 22 nacionalidades ingresar al país mediante un proceso biométrico que incluye el escaneo del pasaporte y el reconocimiento facial.

Refirió que este servicio aún no está disponible para ciudadanos dominicanos, debido a que el país se encuentra en proceso de adopción del pasaporte biométrico.

Rainieri destacó que la tecnología, así como la cooperación con el Estado, ha sido fundamental para que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana funcione de manera eficiente y se proyecte con éxito a largo plazo.

"La clave del éxito en el turismo, e indirectamente en los aeropuertos, es sencilla: la unión entre el sector privado y el sector público", afirmó.

Rainieri explicó que los avances logrados responden a una política de Estado que comprendió la importancia del sector empresarial y a la necesidad de crear una infraestructura de primer nivel, lo que permitió desarrollar obras como el boulevard turístico que conecta el aeropuerto con la zona hotelera, facilitando un transporte eficiente para los visitantes.