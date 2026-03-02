Frank Elías Rainieri afirma que Autopista del Ámbar será un paso "trascendental" para Santiago

El presidente del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, expone en el primer Conversatorio Empresarial 2026, organizado por el Centro de Innovación y Capacitación Profesional (Capex). ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, aseguró este lunes que la construcción de la Autopista del Ámbar marcará "un paso trascendental" para el desarrollo de Santiago, al tiempo que instó a fortalecer el dinamismo exportador de las zonas francas para consolidar la competitividad del país.

Durante su participación en el primer Conversatorio Empresarial 2026, organizado por el Centro de Innovación y Capacitación Profesional (Capex), Rainieri sostuvo que la nueva vía elevará la conectividad de la ciudad y generará un impacto directo en la actividad económica del Cibao.

"La Autopista del Ámbar será un paso trascendental para la ciudad de Santiago, generando mayor conectividad y desarrollo económico", expresó el empresario.

Rainieri indicó que las zonas francas necesitan mayor dinamismo exportador que permita sostener más rutas aéreas, frecuencias y capacidad de carga.

"De zonas francas necesitamos mayor dinamismo exportador que sostenga más rutas, frecuencias y carga; y de pensiones, capital de largo plazo para infraestructura que haga eficiente todo el sistema", afirmó.

Cita beneficios

Dijo que cuando aumentan las rutas y mejora la experiencia del visitante, se fortalece la reputación del país, lo que genera confianza e impulsa la inversión. A su juicio, una operación aeroportuaria más madura mejora la logística y el transporte de carga, reduce costos para los exportadores y eleva la competitividad de los parques industriales.

El empresario también subrayó la importancia de preparar el capital humano ante el crecimiento proyectado. Consideró urgente fortalecer los politécnicos y la formación técnica especializada, debido a la creciente demanda de técnicos industriales, expertos en calidad, logística, tecnologías de la información y servicios globales.

En el panel participaron, además, Claudia Pellerano, presidenta de Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona); y Alvin Martínez, vicepresidente ejecutivo de AFP Siembra, quienes coincidieron en la necesidad de estructurar proyectos de infraestructura con gobernanza sólida y reglas claras para atraer financiamiento local de largo plazo.