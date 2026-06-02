Hotel Tortuga Bay Puntacana recibe reconocimiento Triple Crown de Condé Nast Traveler

Tortuga Bay Puntacana, ubicado en Puntacana Resort, fue reconocido con la distinción Triple Crown, de Condé Nast Traveler (CNT), nueva colección que distingue a los mejores hoteles del mundo, un logro que reafirma su posicionamiento como una de las propiedades más destacadas del Caribe en el segmento de lujo.

Triple Crown de CNT distingue a los hoteles que han sido reconocidos en tres de las plataformas más relevantes de la publicación: Hot List, Gold List y Readers’ Choice Awards.

Este reconocimiento representa una validación editorial y de preferencia del viajero, destacando propiedades que han logrado mantener una presencia consistente entre las mejores experiencias de hospitalidad en el mundo.

“La lista incluye cerca de 400 establecimientos de entre los miles que han aparecido en la 'Hot List' de CNT durante su primer año de apertura, y que también han figurado en nuestra 'Gold List' y en los 'Readers' Choice Awards' en algún momento a lo largo de los últimos 30 años”, explicó Divia Thani, directora editorial global de Condé Nast Traveler, señalando cómo la distinción funciona como la nueva función Storefront de la revista, marcando el inicio de una evolución más amplia en la forma en que la marca conecta a su público con los viajes.

Para Tortuga Bay Puntacana el logro refuerza su propuesta de lujo discreto, elegancia hospitalaria y conexión auténtica con el destino, indicó el establecimiento hotelero mediante una nota de prensa.

La propiedad se distingue por sus villas frente al mar, su servicio altamente personalizado y su legado de diseño, al ser el único hotel en el mundo concebido originalmente por el diseñador dominicano Oscar de la Renta.

Renovación

La distinción llega en un momento clave para Tortuga Bay Puntacana, tras la reciente renovación de sus espacios interiores, liderada por el diseñador Jorge Brown Cott, quien reinterpretó el legado estético de Oscar de la Renta desde una mirada contemporánea, luminosa y caribeña.

La evolución mantiene la esencia atemporal del hotel, al tiempo que eleva la experiencia de sus huéspedes con una propuesta renovada de confort, privacidad y sofisticación.

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Como parte de The Leading Hotels of the World y reconocido con la distinción AAA Five Diamond, Tortuga Bay Puntacana continúa posicionando a República Dominicana en el mapa global del turismo de lujo.

Su propuesta integra hospitalidad de alto nivel, acceso privilegiado a experiencias exclusivas dentro de Puntacana Resort, gastronomía, bienestar, golf, naturaleza y un servicio diseñado para anticiparse a las necesidades de cada viajero.

Con este reconocimiento, la propiedad reafirma su papel como referente de lujo en el Caribe y como embajador de una hospitalidad dominicana auténtica.

Sobre Triple Crown

La Triple Crown reconoce propiedades que han alcanzado excelencia, tanto en la experiencia del huésped como en innovación, diseño, servicio y consistencia operativa, validada tanto por expertos de la industria como por viajeros internacionales.

Se trata de una distinción altamente selectiva dentro del segmento de hospitalidad de lujo, ya que muy pocos hoteles logran coincidir en las tres categorías al mismo tiempo. Esto posiciona a las propiedades reconocidas como referentes globales en turismo y hospitalidad premium.

Más allá del reconocimiento editorial, formar parte del Triple Crown Collection fortalece significativamente la reputación internacional del hotel, incrementa su visibilidad ante audiencias de alto poder adquisitivo y lo asocia directamente con estándares de excelencia, exclusividad y liderazgo dentro de la industria de viajes de lujo, agrega el comunicado.

Sobre Puntacana Resort

Puntacana Resort es uno de los destinos turísticos más emblemáticos del Caribe, reconocido por su hospitalidad de lujo, experiencias frente al mar, golf de clase mundial, gastronomía, bienestar y compromiso con el desarrollo sostenible.

Ubicado en la costa este de República Dominicana, integra hoteles, villas privadas, restaurantes, espacios de recreación y experiencias ecológicas que reflejan la esencia del lujo dominicano y la belleza natural de Punta Cana.