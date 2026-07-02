El CEO de Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, destacó el crecimiento de la inversión dominicana en el sector turístico y aseguró que la confianza en la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el crecimiento en infraestructura hotelera ha impulsado una nueva etapa de expansión de capital nacional en esta industria.

Rainieri afirmó que República Dominicana vive "el mejor momento" para el desarrollo turístico hacia segmentos más especializados como el turismo de lujo, al resaltar la estabilidad del país, su conectividad aérea, la infraestructura vial y las condiciones para continuar atrayendo inversiones.

Sostuvo que el turismo dominicano, que durante décadas estuvo dominado por inversionistas españoles, ha experimentado una transformación en los últimos años con la llegada de capital estadounidense y mexicano, así como el desarrollo de marcas dominicanas que están iniciándose en segmentos cada vez más especializados como el turismo de lujo.

"Antes habían una o dos familias doninicanas en el sector. Hoy ya hay mucha inversión dominicana, porque confiamos en este sector", expresó Rainieri durante su participación en el American Investment Forum, un encuentro en el que se analizan las oportunidades que tiene América Latina y el Caribe para incrementar la inversión extranjera directa en sectores neurálgicos como el turismo.

Aseguró que la llegada de nuevos capitales, sobre todo desde Estados Unidos, ha permitido a la industria en buscar nuevas tarifas y en educar más al capital humano.

Expansión de proyectos

Rainieri indicó que, a pesar de tener la oportunidad de abrirse en nuevos mercados con propuestas que han recibido desde otros países, el Grupo Puntacana ha decidido continuar ampliando sus inversiones en suelo dominicano.

En ese sentido, detalló que la empresa mantiene inversiones en Punta Cana y Uvero Alto, donde opera el hotel todo incluido de lujo W Punta Cana, y donde están construyendo un segundo establecimiento bajo este modelo.

Asimismo, informó que el grupo desarrolla un segundo proyecto de 650 habitaciones hoteleras en Miches, El Seibo, tras la apertura del Zemí Miches Resorts, bajo la marca Hilton, que avtualmet opera con 500 habitaciones.

De igual manera, puntualizó que en Puerto Plata también estarán aperturando próximamente un hotel de 350 Puerto Plata, como parte de la expansión de la empresa hacia otros polos turísticos del país.

En ese tenor, Rainieri recordó que Grupo Puntacana está contribuyendo con su expertiz al desarrollo turístico de Cabo Rojo, Pedernales, un destino donde el Gobierno ha proyectado la construcción de unas 10,000 habitaciones hoteleras durante los próximos 10 años.

Explicó que ese desarrollo representará inversiones de entre 2,000 millones y 3,000 millones de dólares, lo que, a su juicio, refleja la confianza del sector privado en las condiciones que ofrece República Dominicana para seguir impulsando el turismo.

Rainieri ofreció estás declaraciones como parte del panel "Construyendo una estrategia turística integrada regionalmente", en el que participó junto a la directora ejecutiva de la Organización de Naciones Unidas para el Turismo, Natalia Bayona, el ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Barlett, la presidenta de ProColombia, Carmen Carballo, el CEO de Palace Company en México, Gibrán Chapur, junto a la moderación de la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora.

En este panel,el ejecutivo invitó a los inversionistas internacionales a considerar al país como un destino para desarrollar nuevos proyectos, al asegurar que reúne las condiciones para mantener el crecimiento sostenido de la industria turística.