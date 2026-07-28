El ministro de Turismo supervisa la intervención de la playa El Faro, en San Pedro de Macorís

David Collado conversó con la prensa durante la supervisión de la playa El Faro, en San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, supervisó este martes la terminación del proyecto de mejoramiento del entorno de la playa El Faro y anunció que la obra será entregada este viernes con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader.

El proyecto, que se realiza con una inversión de 67 millones de pesos, contempla una intervención total de 570 metros de longitud, dentro de un área de 12,398 metros cuadrados.

El funcionario destacó la importancia de la obra y dijo que esta forma parte de la iniciativa del Ministerio de Turismo que busca rescatar los espacios públicos y los frentes marítimos.

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Recuperación del malecón

Collado recordó que el Ministerio de Turismo invirtió 267 millones de pesos en la intervención y recuperación del malecón de San Pedro de Macorís. Dijo que esa intervención en playa El Faro era "un viejo y legítimo reclamo" de los residentes de ese municipio.

La obra está a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas (Ceiztur) y dispone de un área para pescadores, con módulos e instalaciones sanitarias.

También cuenta con estacionamientos, intervención vial, juegos infantiles, cancha de voleibol, iluminación, paisajismo, mobiliario urbano, bancos, bolardos, zafacones y caseta para la Policía Turística (Politur), así como baños públicos, drenaje pluvial –para evitar inundaciones– y el asfaltado de calles en los barrios de los alrededores, aceras y contenes.

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