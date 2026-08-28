La Altagracia aporta RD$37,937.1 millones al fisco y duplica su contribución en seis años

Zona costera de la provincia La Altagracia. ( DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID )

La provincia La Altagracia ha dinamizado su actividad económica sustentada en el turismo y en la expansión de sus empresas formales, un crecimiento que también se ha reflejado en más aportes para el fisco a lo largo del tiempo.

Solo en el 2025, las recaudaciones de impuestos en esa provincia totalizaron 37,937.1 millones de pesos, el doble respecto a los 16,839.2 millones que las autoridades colectaron en el 2019, hace ya más de un lustro, según los datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) compartidos este año.

Cuando se excluyen a las demarcaciones que más han contribuido históricamente al fisco (Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo y otras oficinas de Grandes Contribuyentes), la participación de La Altagracia rondó el 29.2 % el año pasado, casi un tercio de todo lo recaudado a nivel nacional.

Crece el empleo formal

Estos datos coinciden con un mayor desarrollo del tejido empresarial en esta demarcación. La Altagracia se encuentra entre las diez provincias con mayor crecimiento de las empresas privadas registradas en la última década.

Con un mayor número de compañías registradas, la cantidad y calidad del empleo formal también se incrementa.

La Altagracia contó con 108,517 personas asalariadas en el 2025 (28.6 % más que las 84,362 registradas en el 2019), lo que la situó como la cuarta provincia con la mayor cantidad de trabajadores en el mercado laboral formal.

Estos empleos, a su vez, se tradujeron en 49,688.4 millones de pesos en salarios pagados en el 2025, 102.0 % más que los 24,594.0 millones registrados seis años atrás.

La incidencia de La Altagracia posicionó a Yuma como la región con la tasa del empleo formal privado más alta, con 51.2 %, según datos oficiales.

Más ventas

Además del empleo, la actividad comercial también se favoreció fruto de este dinamismo.

Las ventas que se realizaron en esta provincia a través de tarjetas de crédito o de débito, una información que Impuestos Internos obtiene a través de las retenciones que reportan las compañías de pagos electrónicos, reportó flujos de 77,232.5 millones de pesos el año pasado, tres veces más que los 28,067.3 millones de pesos en ventas reportados en el 2019.

El valor de estas operaciones casi se igualó a lo reportado en Santiago, donde las ventas efectuadas con tarjeta de crédito o de débito totalizaron 77,888.9 millones en el 2025, colocando a La Altagracia como la cuarta provincia a nivel nacional en estos volúmenes.

Valor agregado

La actividad de La Altagracia incide en el desempeño de la región Yuma, cuyo tamaño de su economía la posicionó como la quinta región más importante del país en el 2024 representando el 7.5 % del producto interno bruto nacional (PIB).

En ese mismo período, el desempeño de sectores como la construcción y el comercio posicionaron a Yuma como la región con la tasa de crecimiento económico más alta, de 8.9 % en ese mismo período, de acuerdo a un estudio del Ministerio de Hacienda y Economía.

A esto se suman los aportes de la industria turística. Destinos como Punta Cana atraen a más de la mitad de pasajeros que históricamente llegan a la República Dominicana debido a su conectividad y atractivos.

En el 2025, el 56.1 % de los extranjeros no residentes ingresó al país a través del Aeropuerto de Punta Cana, conforme los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Esta tendencia sigue en ascenso. En julio de este año, Punta Cana recibió el 58 % de los 921,718 pasajeros que llegaron al país vía aérea, en momentos en los que la llegada de visitantes alcanzó, en su conjunto, los 7,700,118 en los primeros siete meses del 2026.

De este modo, el desarrollo de la provincia La Altagracia se refleja cada vez con más fuerza y peso dentro de la economía dominicana.