Turismo reconoce a Frank Rainieri por su apoyo al desarrollo de esa actividad

Frank Rainieri y David Collado durante la actividad de Asonahores. ( CEDIDA POR ASONAHORES )

El empresario y fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, fue reconocido este miércoles por el ministro de Turismo, David Collado, por su apoyo al desarrollo y la proyección internacional de la actividad turística en Punta Cana.

Durante la inauguración de la versión 38 de la exposición comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Collado aprovechó para destacar la visión, entrega y legado de Rainieri para desarrollar el referido destino.

El funcionario recordó que, cuando el empresario comenzó a desarrollar el proyecto turístico, Punta Cana era una zona prácticamente desértica y hoy es una marca reconocida a nivel internacional.

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"Punta Cana era un desierto y vino un hombre, acompañado de su familia, e hizo una marca país que ronda por el mundo", expresó el ministro al resaltar la trayectoria y el aporte del fundador del grupo turístico a esa actividad.

Vinculación del turismo

Al recibir el reconocimiento, Rainieri sostuvo que lo considera más que un reconocimiento personal, una valoración al proceso de integración de los distintos sectores productivos alrededor del turismo.

"En estos 57 años ha sido un largo trecho de muchas satisfacciones. Nunca me he preocupado por ver lo negativo. A mí me llena de optimismo, ilusión, cuando veo que ya no somos tres, cuatro, ni ocho, sino que uno recorre el país entero y la gente se acerca a preguntarme cómo va el turismo, con un sentido de pertenencia", manifestó.

Y agregó que "el turismo logró lo que todo añoramos: ser la industria nacional". Destacó que prácticamente todos los sectores de la economía dominicana tienen algún vínculo con la actividad turística.