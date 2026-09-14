Cabo Rojo proyecta inversión de USD3,000 millones y nuevas obras serán comenzadas en 2027

Cabo Rojo se convertirá en el motor de desarrollo de toda la región. La inversión estimada, una vez que el proyecto alcance su grado de madurez, superará los 3,000 millones de dólares, sin incluir las obras complementarias que ejecutan el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones gubernamentales para fortalecer el destino.

Así lo informó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien destacó las obras ejecutadas por el Gobierno y las alianzas con el sector privado para impulsar el desarrollo de la provincia de Pedernales.

Entre las obras complementarias figura la carretera de casi 70 kilómetros que conectará Enriquillo con Pedernales, actualmente en una etapa avanzada de ejecución, según explicó Paliza.

Durante el encuentro LA Agenda Semanal, el funcionario anunció que el Gobierno prevé iniciar las operaciones del Aeropuerto de Oviedo en febrero de 2027.

“El aeropuerto estamos planificando la apertura de sus operaciones para el próximo año. Y para el 30 de octubre debe estar terminada su pista de aterrizaje. Sin embargo, faltan las obras complementarias y la tecnología que acompañan un campo aéreo de ese nivel, que espera recibir aviones de diferentes dimensiones”, explicó.

Paliza aseguró que la puesta en operación del aeropuerto generará más de 500 empleos directos, además de los 300 puestos que deberán aportar las instituciones gubernamentales.

“Ese es un proyecto transformador que se le adiciona a un sinnúmero de otros complementos sociales y de impacto para toda la región, como es la entrega de más de 2,400 títulos de propiedad. Ya se hicieron los levantamientos en el pueblo de Pedernales para entregarle a cada ciudadano un título en los próximos meses”, señaló.

Nuevos hoteles

En ese mismo orden, el ministro sostuvo que para febrero también está prevista la apertura del primer hotel Iberostar, que contará con 500 habitaciones. Además, anunció que otros dos establecimientos hoteleros se encuentran en proceso de construcción.

El funcionario destacó los avances del proyecto Cabo Rojo, que integra hoteles, puertos de cruceros, aeropuerto, carreteras, acueductos y otros servicios destinados a consolidar el desarrollo turístico de la zona.

“Este es el gran motor que será clave en el turismo y otros componentes”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la República, Luis Abinader, invitó a los dominicanos a visitar el puerto temático de Pedernales y resaltó las distintas actividades recreativas disponibles para toda la familia.

Asimismo, señaló que las construcciones realizadas en la zona ya han generado una importante cantidad de empleos.

“Con lo que hay, tenemos empleos suficientes. Cada habitación hotelera genera alrededor de dos empleos directos y tres indirectos. Imagínense ustedes para una provincia pequeña como Pedernales. Antes había un solo acceso, ahora hay un segundo que está casi terminado. La carretera desde el cruce de Cabral nos falta de Polo al Higüero”, expresó el mandatario.

Llegada de turistas

En relación con la llegada de turistas, Francisco Alejandro Campos Álvarez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), sostuvo que este año llegarán por el puerto unos 200,000 turistas, mientras que para 2027 se proyecta la llegada de 350,000 visitantes.

Esta edición de LA Agenda Semanal se realizó desde la provincia Santiago, donde el mandatario desarrollará una agenda de trabajo durante tres días.

En el encuentro de este lunes fueron presentados los avances de distintos proyectos en las provincias, con la participación de Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; el viceministro de la Presidencia, Roger G. Pujols, entre otros funcionarios.

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