El Aeropuerto de Punta Cana recibe reconocimiento por aportes a la seguridad en esa industria

El director de Landside del Aeropuerto de Punta Cana, Alberto Smith (segundo desde la izquierda), recibió la distinción. ( CEDIDA POR EL AEROPUERTO DE PUNTA CANA )

El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) recibió el APEX Partner Award, otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) World, por su contribución al fortalecimiento de la seguridad y la excelencia operacional en la industria aeroportuaria.

La terminal aérea ha colaborado con el Airport Excellence Program (APEX), una iniciativa que promueve el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre aeropuertos mediante evaluaciones entre pares, en las que profesionales y especialistas comparten experiencias e identifican oportunidades de mejora.

Las evaluaciones toman como referencia los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), las regulaciones internacionales y las buenas prácticas de la industria.

Reconocimiento durante asamblea internacional

La distinción fue entregada durante la ACI-LAC/World Annual General Assembly, Conference and Exhibition (WAGA) 2026, celebrada en Lima, Perú, en el marco de la conmemoración de los 15 años de APEX.

El reconocimiento destaca los aportes y la colaboración de los aeropuertos participantes en el desarrollo de esta iniciativa internacional.

El director de Landside del Aeropuerto de Punta Cana, Alberto Smith, recibió la distinción en Lima en representación de la terminal.

El aeropuerto indicó que el reconocimiento reafirma su participación en la comunidad aeroportuaria internacional y su compromiso con el intercambio de conocimientos, la mejora continua y la excelencia operacional.

Sobre el Aeropuerto de Punta Cana

Inaugurado en 1983, el Aeropuerto de Punta Cana es el primer aeródromo privado de uso comercial internacional del mundo y el de mayor tráfico y conectividad de la República Dominicana y el Caribe, según informó la terminal.

Conecta con 81 aeropuertos internacionales en 26 países y moviliza alrededor de ocho millones de pasajeros al año.

Cuenta con dos pistas, 41 puertas de embarque, 45 posiciones de estacionamiento de aeronaves y cuatro salones VIP. Asimismo, dispone de un centro de reciclaje e incineración propio, donde se gestiona aproximadamente el 60 % de los residuos generados por su operación.

El aeropuerto ha sido reconocido durante ocho años consecutivos, entre 2015 y 2023, como "Mejor Aeropuerto por Tamaño y Región" en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros en el Caribe y Latinoamérica por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

Asimismo, cuenta con la Certificación Nivel 3 del Programa de Acreditación en Experiencia del Cliente de ACI y con la certificación de cuatro estrellas de Skytrax, organismo internacional que evalúa y clasifica aeropuertos en función de la calidad del servicio, la eficiencia de los procesos operativos y la experiencia del pasajero.

De igual manera, ha alcanzado el nivel 3 de Huella de Carbono y ha recibido en dos ocasiones la certificación de "Mejores medidas de higiene por región", otorgada por ACI, como parte de sus iniciativas vinculadas con la excelencia operativa, la seguridad sanitaria y la experiencia del pasajero.