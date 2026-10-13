El director ejecutivo de Marketing de Grupo Puntacana, Manuel Sajour, reafirmó este martes el compromiso de la empresa con el desarrollo del turismo deportivo en la República Dominicana, destacando el papel del golf como una herramienta para fortalecer la proyección internacional del país y diversificar su oferta turística.

Entrevistado este martes en el "ADOTalk #2: Golf, Turismo y Marca País", expresó su entusiasmo por la integración de representantes y actores clave del sector, quienes, a su juicio, tienen la capacidad de impulsar nuevas iniciativas para elevar el nivel del país tanto en el ámbito deportivo como turístico.

Sajour señaló que Grupo Puntacana ha sido pionero en el impulso del turismo deportivo, una apuesta que comenzó hace una década con la celebración del Corales Puntacana Championship, evento que ha contribuido a posicionar esta modalidad turística en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/b2f1c81a-e10a-4931-9fce-bed8d473630a-6398823e.jpg Manuel Sajour, director ejecutivo de Marketin de Grupo Puntacana. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

"Nosotros empezamos hace diez

con el mejor evento deportivo dedicado al

, que es el

. Como tú dices, cumplimos ya diez

. Y gracias al

es que este pilar del

ha cogido auge en la

", afirmó.

Asimismo, agradeció a las personas e instituciones que han respaldado el crecimiento del torneo y las iniciativas orientadas a atraer visitantes internacionales mediante eventos deportivos de alcance global.

"Estamos muy emocionados hoy porque aquí se han juntado todas las personas capaces de mover la vara y de subir el nivel de país en el golf como turismo y como deporte a nivel nacional", manifestó.

El ejecutivo dijo que Corales Puntacana Championship se celebrará nuevamente en julio de 2027

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-72101-pm-2-0e3cf632.jpeg Corales Puntacana Championship continuará en 2027. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-72101-pm-1-d7959bd9.jpeg La continuidad del Corales Puntacana Championship representa, en ese sentido, una oportunidad para mantener la presencia de la República Dominicana en el circuito internacional del golf. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

Impulso del turismo deportivo en RD

De su lado, el presidente de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adotur), Yerik Pérez, destacó la importancia de impulsar el turismo deportivo como una vía para diversificar la oferta turística de la República Dominicana y posicionar al país como un destino de clase mundial.

Previo al conversatorio, Pérez explicó que, desde Adotur, promueven espacios de análisis y discusión que permitan identificar oportunidades para fortalecer este segmento, mediante iniciativas que involucren a los principales actores del sector.

"Desde la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo estamos promoviendo posicionar a la República Dominicana como un destino de turismo deportivo de clase mundial", expresó, al señalar que el encuentro busca poner sobre la mesa temas e ideas que contribuyan a alcanzar ese objetivo.

Sostuvo que, al igual que el turismo religioso y el gastronómico, el deportivo representa una modalidad que el país debe continuar desarrollando para diversificar su oferta y atraer nuevos visitantes.

Consideró que el PGA Corales Puntacana Championship es uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año por la visibilidad internacional que ofrece a la República Dominicana.

También citó otras actividades que han contribuido al crecimiento del turismo deportivo, entre ellas los dos partidos de exhibición de la selección dominicana que participó en el Clásico Mundial de Béisbol, los Juegos Centroamericanos, el ATP Challenger 175, así como las competencias Ironman y Oceanman.

El dirigente consideró que continuar promoviendo eventos deportivos nacionales e internacionales constituye una oportunidad para ampliar el alcance de la marca país y consolidar a la República Dominicana como un destino capaz de combinar sus atractivos turísticos tradicionales con experiencias deportivas de proyección internacional.