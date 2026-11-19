El ministro David Collado fue reconocido por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) por sus aportes al sector. ( DARE COLLADO )

Un día después de reseñar la evolución del turismo dominicano y los resultados de su gestión ante la Cámara Americana de Comercio, David Collado fue reconocido por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) por sus aportes al sector.

Con una mano sosteniendo su cinturón de "Campeón del Turismo 2026" y la otra estrechando la mano de la secretaria de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, Collado recibió el galardón con una sonrisa, antes de ser llamado al podio para ofrecer unas breves palabras al público.

"Se siente a despedida, pero se siente bien", afirmó el ministro de Turismo en un mensaje que contrastó con sus intervenciones habituales, en las que mayormente repasa los datos del sector y los resultados de su gestión con un marcado optimismo.

La declaración de Collado se suma a otras que dejan entrever una mayor connotación política a pocas semanas de 2027, período en el que se acelera la carrera preelectoral.

Un discurso con tono de despedida

Durante su intervención ante la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr) el miércoles, Collado hizo un recorrido por sus 16 años de vida pública que, por momentos, adquirió un tono de despedida ante los empresarios.

El ministro repasó sus logros desde su elección como diputado en 2010, su paso por la Alcaldía del Distrito Nacional y su llegada al Ministerio de Turismo en 2020, una retrospectiva con una particular connotación política debido a sus aspiraciones presidenciales.

Recordó que fue el diputado más votado de la capital, destacó la transparencia de su gestión municipal y presentó el desarrollo de Miches, Punta Bergantín y Cabo Rojo como parte de su legado turístico.

Aunque no anunció decisiones sobre su futuro político, su intervención trascendió el habitual balance sobre el sector turístico.

El respaldo político y el esfuerzo propio

Una semana antes, durante la X Feria de Emprendedores, Collado también ofreció declaraciones susceptibles de una lectura política al defender el esfuerzo personal frente a quienes lo califican como el "ministro de los empresarios".

"El que no se faja y sale a trabajar día a día con amor, con pasión y con determinación, no concita el apoyo de nadie", expresó.

Aseguró que el respaldo se consigue mediante el trabajo, la disciplina y la entrega. También afirmó haber dedicado su "cuerpo", "alma", "mente" y "corazón" a su trayectoria pública.

Consultado sobre las aspiraciones presidenciales de Raquel Peña, evitó pronunciarse y reiteró que estaba concentrado en alcanzar los más de 12 millones de visitantes que se esperan para 2026.

Según una encuesta de ACD Media, Collado concentraba el 49.9 % de las preferencias entre los miembros del PRM para la candidatura presidencial.

Reconocimientos internacionales

Durante su primera visita al Caribe, la secretaria de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, reconoció la labor de David Collado por sus esfuerzos en la recuperación del turismo dominicano.

"Muchos destinos hablan (aún) de recuperación, pero tú lo conseguiste", aseguró Alnuwais durante su intervención en el foro de Asonahores, tras resaltar que el turismo atrae cada vez mejores inversiones para continuar creciendo.

"Yo soy testigo de su pasión, intensidad y compromiso", manifestó también la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la República Dominicana, Nathalie Alvarado, durante su participación en el evento.