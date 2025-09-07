El Ministerio de Trabajo detiene construcción de 15 torres en el DN por incumplimientos de seguridad

Una torre en construcción de las detenidas por inspectores del Ministerio de Trabajo. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Trabajo informó hoy que durante operativos especiales focalizados en sectores de la construcción del Distrito Nacional, fueron paralizadas 15 obras de construcción por presentar falta de seguridad y salud que ponían en peligro la integridad física de los trabajadores.

Como resultado de las jornadas de inspección, fueron levantadas 380 actas, de las cuales 304 son de apercibimiento o advertencia sobre incumplimiento y 76 de infracciones, tales como:

falta de comité mixto de seguridad y salud

sin señalización

no provisión de equipos de protección personal

falta de botiquines de primeros auxilios

no existencia de extintores

En materia de violación al Código de Trabajo, están la falta de planilla de personal fijo y tenerla visible; presentación de la planilla de personal móvil u ocasional, nacionalización del trabajo, pago del salario mínimo de ley, no pago de vacaciones, salario extraordinario y no libro de visitas.

Estos operativos, realizados en 41 empresas, responden al compromiso del Ministerio de Trabajo de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores del sector construcción.

Exigen el uso de equipamiento necesario

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, sostuvo que los trabajadores de la construcción y el entorno donde son edificadas las torres, tienen que contar con seguridad, y la forma de hacerlo es utilizando los equipos necesarios para prevenir cualquier tipo de accidentes.

Olivares señaló que las inspecciones tienen el propósito de concientizar y conducir a los constructores a cumplir estrictamente con las normas que rigen la seguridad y la salud en las construcciones, así como los derechos de los trabajadores.

Por otro lado, el ministro de Trabajo valoró y saludó la decisión de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) por su voluntad de procurar el cumplimiento de la seguridad y salud en las obras de construcción y llevar a los trabajadores a la formalidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/4df37883-91e8-4523-a5ad-92d7b5d13b72-0ed67a81.jpg Brigadistas del Ministerio de Trabajo hablan con supervisores de obras durante la inspección. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/09884ca9-f99d-48e5-b50c-7d37971fe24a-0596cbe1.jpg Brigadistas del Ministerio de Trabajo hablan con supervisores de obras durante la inspección. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/whatsapp-image-2025-09-07-at-102155-am1-b2932d5a.jpeg Personal del Ministerio de Trabajo coloca un letrero en una construcción intervenida. (FUENTE EXTERNA)

Nicaury de la Cruz, coordinadora de los operativos de inspección, explicó que al momento de la supervisión de una de las torres se presenció la caída de un trabajador, sin lesiones de gravedad, por no contar con los herramientas de seguridad, demostrando así la importancia de la aplicación del Reglamento 522-06, la Resolución 04-07, el Código de Trabajo, la Constitución de la República y los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En ese orden, Héctor Romero, coordinador de Higiene y Seguridad, señaló que, de acuerdo con el referido reglamento, no se cumplía la obligatoriedad del empleador de proteger al trabajador ante los riesgos laborales.

Agregó: "Las construcciones no tenían las líneas de vida, los trabajadores no se encontraban con los equipos de protección necesarios para su labor y las señalizaciones de peligro no estaban en el área".

Además, indicó que no contaban con botiquines de seguridad, las escaleras tenían barandas inadecuadas, la parte perimetral de la torre no tenía baranda de caída y los huecos de ascensores estaban abiertos.

Facultad legal para las paralizaciones

El Ministerio de Trabajo recordó que el Reglamento 522-06 da facultad al inspector de Trabajo, para que, en caso de peligro inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, ordene inmediatamente las medidas necesarias, incluyendo la paralización de las actividades.

De acuerdo con el Convenio 81, en su artículo 13, los inspectores del trabajo están facultados para tomar medidas a fin de eliminar los defectos observados en la instalación, en el montaje o en los métodos de trabajo que, según ellos, constituyan razonablemente un peligro para la salud o seguridad de los trabajadores.

El Ministerio de Trabajo es la más alta autoridad administrativa en todo lo referido al mantenimiento de la normalidad en las actividades de la producción en la República Dominicana, rol que ejerce a través de la Dirección de Inspección, que tiene la facultad legal para ingresar a cualquier empresa o establecimiento.

Leer más Dimisión y el despido injustificado concentran más del 75 % de los litigios laborales