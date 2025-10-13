Carlos Bonilla defiende el cierre de negocios y afirma que la medida no se aplica solo a chinos

Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda, habla del cierre de comercios chinos y de otros en LA Semanal con la Prensa de este lunes 13 de octubre de 2025. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El titular del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, defendió la tarde de este lunes los cierres de negocios que esa entidad viene ejecutando por "fallas estructurales" y otros motivos, y rechazó que la medida se aplique solo a comercios chinos.

El ministro aseguró que el principal objetivo de los cierres, "es la preservación de vidas", así como el cumplimiento de las leyes, como está establecido y ha ordenado el presidente de la nación, Luis Abinader.

"El objetivo de estos operativos es precisamente preservar vidas. Se observan fallas estructurales y fallas de construcción importantes a simple vista, dicho por el Mived y por diferentes estructuralistas expertos en la materia", acotó Bonilla al contestar en LA Semana con la Prensa de este lunes, una pregunta sobre las motivaciones de los operativos desarrollados por la cartera.

En las últimas semanas, el Mived dispuso el cierre de varios comercios, en su mayoría chinos, bajo el alegato de que las estructuras físicas en que operaban presentaban fallas, al igual que falta de los permisos requeridos.

"O sea, que aquí lo que se busca es preservar vidas y cumplir con la ley, que siempre el Presidente es enfático en que nosotros tenemos que cumplir con la ley, y eso es lo que estamos haciendo con esos cierres, preservar vidas y cumplir con la ley" Carlos Bonilla Titular del Mived “

De igual manera, la semana pasada, la institución dispuso la clausura temporal de la popular discoteca Euphoria, ubicada en la avenida Venezuela. En la ocasión, la medida fue tomada porque los propietarios del establecimiento habían sido notificado de que estaba realizando remodelaciones sin los permisos adecuados y no obtemperaron la orden de cesar en ello.

"No es solo es a comercios chinos"

Bonilla también se refirió a la queja de que los cierres de comercios de parte del Mived solo están enfocados al sector chino.

"Nosotros con estos cierres, que no solamente es a comercios chinos, tú bien dijiste que había una discoteca que recientemente cerramos por precaución (dijo sobre la pregunta de la periodista). Esa discoteca no es de dueños chinos. O sea, que aquí lo que se busca es preservar vidas y cumplir con la ley", afirmó Bonilla.

Comercios afectados Entre los negocios chinos afectados figuran Suplax, Plaza Hope, Central Depot, Central Point, Ming Sheng, Me Home (Nine Mall), La Rocca, Dulce Hogar, Shopping Center New World, STD Mall y Yo Me. También la discoteca Euphoria, ubicada en la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este.