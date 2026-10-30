El Ministerio de Vivienda emite 311 licencias de construcción en dos meses

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones emitió 311 licencias de construcción entre septiembre y octubre, asociadas a una inversión superior a los 85 mil millones de pesos y a la proyección de más de 61,000 empleos directos.

Así lo destacó el ministro del ramo, Jean Luis Rodríguez, al participar como orador en un congreso de la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este, donde presentó su disertación titulada "De la permisología a la ejecución".

Durante su intervención, Rodríguez reafirmó que la filosofía de su gestión se resume en tres compromisos: terminar, destrabar y entregar.

"Cada licencia tramitada a tiempo se traduce en inversiones reales, obras en ejecución y empleos directos para las familias dominicanas. Nuestra meta es ser un ministerio facilitador que reduzca la burocracia y asegure que las obras no se detengan", afirmó.

Ventanilla única de construcción

Para dinamizar aún más la permisología, el funcionario ratificó que una de las prioridades institucionales es el desarrollo y fortalecimiento continuo de la Ventanilla Única de Construcción 2.0. Esta plataforma tecnológica busca simplificar procedimientos, mejorar el seguimiento de los expedientes y facilitar la interacción técnica entre los usuarios y los equipos del ministerio.

Asimismo, Rodríguez anunció la implementación de mecanismos de prevalidación para elevar la calidad de los proyectos desde su presentación inicial, integrando herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial bajo un estricto control institucional.

El ministro extendió un llamado a desarrolladores, constructores, arquitectos e ingenieros a mantener un diálogo técnico, directo y transparente.