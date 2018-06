Bryan Idowu, el nigeriano que vuelve a casa en San Petersburgo

RUSIA. Las ‘Super Águilas’ nigerianas, que se quiere mañana contra Argentina la opción de alcanzar los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, contarán en San Petersburgo con una ventaja, la presencia de un futbolista criado en la ciudad: el lateral Bryan Idowu.

Bryan vuelve a su ciudad, la San Petersburgo entre sus canales creció y en la que comenzó a formarse como futbolista, en la cantera del Zenit. Pero lo que hace es como visitante, miembro de una combinado internacional que no es el ruso, que pudo haberle llamado porque cuenta con la doble nacionalidad. Nigeria se adelantó.

“Nació en San Petersburgo y estamos encantados de que mañana”

juegue en la ciudad en la que nació y seguro que luego me podrá ver traducir las preguntas en ruso “, manifestó en la conferencia de prensa previa al Nigeria-Argentina su entrenador, el alemán Gernot Röhr.

Idowu, sentado junto a él en la sala de prensa adjunto modernísimo estadio de San Petersburgo, confesó que el sorteo del Mundial le había brindado una maravillosa oportunidad para reencontrarse con amigos y familia en su ciudad.

“Ayer vi a mis padres, hoy me encontré con mi mejor amigo y estoy sintiendo el apoyo de todos los que me conocen Estoy muy emocionado “, explicó el lateral, nacido en esta ciudad en la que sus los padres se conocieron mientras estudiaban en la Universidad: él, arquitectura y ella medicina. Tres de sus cuatro abuelos hijo nigerianos.

Bryan nació en San Petersburgo, pero vivió en Nigeria durante tres años, en los cuales vivieron en Owerri, en el sureste del país.

Cuando regresaron, el hoy lateral de las ‘Súper Águilas’ contaba seis años y tuvo que recuperar el ritmo en la escuela a marchas forzadas, especialmente con el idioma.

Conforme avanzaba en la escuela, Bryan comenzó a formarse como futbolista en la escuela del Zenit de San Petersburgo, donde pasó por la delantera y la portería hasta que acabó siendo situado en la banda derecha. Llegó a ser convocado por las categorías inferiores de la selección rusa, pero sin participación.

La oportunidad tampoco llegó en el Zenit, de donde salió salir en 2010 rumbo a los Urales, en el Amkar Perm, que le cedió al Dinamo de San Petersburgo, de la segunda división rusa.

Allí, confiesó el motivo por el cual tuvo que salir del gran club de la ciudad: el racismo.

“Cuando estudiaba me decían que era el primer jugador negro del Zenit. Pero cuando entrenaba con las reservas nadie me dijo nada, estaba harto de esperar y me fui al Amkar. Más tarde, mi agente me dijo abiertamente que el Zenit no aceptaba tener un jugador negro “, manifestó al diario ruso ‘Sport Express’ en 2013.

De vuelta al Amkar, se estabilizó en el equipo a partir de la temporada 2015-16, jugando unos 25 partidos por campaña y llamando la atención de Gernot Röhr, interesado en reclutarle para sus ‘Súper Águilas ‘

El técnico alemán se implicó hasta el punto de reclamar a las autoridades nigerianas celeridad en la tramitación del pasaporte de su nuevo pupilo, que debutó precisamente contra Argentina en el amistoso disputado en Krasnodar (Rusia) el pasado noviembre, en el que hizo el tercer gol de la remontada del 2-0 argentino al 2-4 con el que concluyó el encuentro para Nigeria.

“Quiero ir al Mundial de Rusia con Nigeria porque ellos creyeron en mí “, manifestó en la rueda de prensa previa a ese partido.

Su incorporación tuvo la bendición de todo un mito del fútbol nigeriano, el delantero Nwanko Kanu.

“Se adapta perfectamente al estilo del equipo nacional, permite diversificar el equipo y se ha formado en otro fútbol. Son todo beneficios para la selección. Cada detalle es importante y tener un jugador que habla ruso y conoce Rusia ayudar. Él jugará en casa y que el resto de sus compañeros también “, manifestó el que fuera delantero del Arsenal inglés en los 90.

Idowu fue titular en los partidos de las partes ‘Súper Águilas’

Rusia y lo será previsiblemente mañana ante Argentina, en el día el que podría regresar a los octavos de final por cuarta vez en su historia.

Para el derecho lateral ruso-nigeriano sería aún más histórico: un éxito en su propia casa.