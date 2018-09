Defensa asegura que desmanteló una red que traficaba con parturientas haitianas hacia la República Dominicana. Aunque el ministro asegura que fueron sometidos a la Justicia los militares involucrados, no se encontró el caso en los tribunales. A las embarazadas les puede salir más barato pagar el traslado ilegal para ser atendidas en suelo vecino que buscar el servicio de salud en Haití.

El pasado 10 de agosto “Julie”, de 23 años, hizo el viaje ilegal con seis meses de embarazo. Completó un trayecto terrestre de 15 horas también desde Gonaïves hasta Santo Domingo. No llevó un pasaporte visado. De esos asuntos migratorios se encargó un buscón haitiano al que su madre le pagó RD$7,500 (US$150) para que le organizara el circuito como ha hecho con otros indocumentados. Con apenas tres días en el país ya tenía pautado dar a luz en la misma maternidad donde lo hizo “Sonel”.

A pesar de la acusación interna, los exmilitares no fueron sometidos a la justicia. Seis de ellos presentaron acciones de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo alegando cancelación injustificada y solicitando su reintegro, sin que tuvieran éxito. Uno del grupo apeló ante el Tribunal Constitucional y espera por un fallo.

“Cuando vi esa noticia dije que eso es para tapar o callar boca y sacar el tema de los medios de comunicación”, afirmó un representante del Ministerio Público que pidió no ser identificado, al referirse al anunciado desmantelamiento y sometimiento de la red. “Todos los fiscales de las fronteras sabemos que eso es mentira, una falsa noticia”.

Diario Libre insistió al Ministerio de Defensa para que, con base en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, se brindara información sobre el caso, pero la respuesta siempre fue que se buscara en la justicia, sin especificar la jurisdicción. Al cuestionar al ministro, garantizó que facilitaría el documento con la indagación interna pero no lo hizo.

Aunque Paulino Sem sostiene que los implicados fueron sometidos para conocerles medidas de coerción, no se encontró el caso en ninguna jurisdicción ni tampoco en la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, donde su titular, Roxanna Reyes, se limitó a decir que está “en investigación”.

“En toda la línea fronteriza hay redes, no solo de dominicanos sino de haitianos, que contratan autobuses”, dijo recientemente el ministro a Diario Libre. “En la zona norte, en Santiago; en la zona sur, en Barahona, alquilan vehículos por una semana, hacen el trasiego de las personas, los llevan a los hospitales, hasta Santo Domingo. Traían personas a dar a luz. En esa red se detectó que había militares, fueron sometidos a la Justicia y los militares fueron cancelados”.

Los traficantes de indocumentados se aprovechan de la precariedad de los hospitales en Haití y de que la salud, aunque es un derecho constitucional, no es un servicio gratuito. Han gestado un modelo de negocio para el cruce ilegal de haitianos que incluye entre los clientes a embarazadas que buscan dar a luz en la República Dominicana. Aunque la llegada de estas mujeres ha variado desde finales del año pasado, autoridades juegan un papel cómplice y activo en el tránsito de las que procuran viajar a un país cuyo servicio sanitario, aunque muestra deficiencias, supera las limitantes del haitiano.

Por el viaje ilegal pagó RD$5,000 (US$100) que le abrieron paso para que no fuera revisada en los puestos de chequeo militar de la carretera.

Dejó la comuna de Gonaïves y se trasladó más de 160 kilómetros hasta el pueblo fronterizo haitiano Ouanaminthe (también llamado Juana Méndez). La ayudó un buscón. Así se conoce a las personas que se encargan de tramitar el paso sin permisos, y se entienden con los agentes de seguridad o Migración. Pasó a pie el cruce limítrofe y pagó RD$500 a alguien que no identificó, a cambio de dejarla entrar sin documentos. Ya en Dajabón, abordó un autobús que la dejó en Santo Domingo.

“Aquí me atienden mejor (en Dominicana) que cuando doy a luz en Haití”, dijo a Diario Libre.

Con casi cuatro meses de embarazo “Sonel” ingresó a la República Dominicana hace menos de un año por la frontera con Dajabón. No portaba una visa pero eso no fue impedimento. La haitiana, de 26 años, dio a luz hace seis meses en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina en Santo Domingo Este. Sus dos hijos mayores los alumbró en Haití y prefería que su último parto fuera en una nación con más acceso a medicamentos y mejores instalaciones sanitarias. Además, tenía el interés de residir con su esposo en el país.

“Julie” en la casa donde vive con su madre en Santo Domingo. (Diario Libre/Mariela Mejía)

“Sonel” es una mujer morena, de unos 5 pies de altura, a la que le afloran los huesos por su delgadez. Dio a luz por cesárea. Hace unos meses que a su esposo lo deportaron por estar indocumentado y son vecinos haitianos quienes le proveen dinero para sobrevivir. Pero ella no piensa irse del país, es probable que su esposo vuelva como ella entró: con un buscón.

A esta última, le llegó el tiempo de dar a luz a principios de año y una ambulancia del Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1 la llevó a la Maternidad San Lorenzo de Los Mina. El personal médico está acostumbrado a recibir a las parturientas haitianas a través de este servicio gratis. Se intentó que el 9-1-1 ofreciera una cifra de atenciones a estas pacientes pero la institución respondió que no se registra la nacionalidad de las usuarias.

Diario Libre solicitó una entrevista con el director general de Migración pero no se concedió. Al preguntar como un usuario común en las oficinas de la institución si había alguna restricción para la entrada de haitianas embarazadas, un empleado explicó que queda a discreción del inspector de turno si permite el ingreso a una con más de seis meses de gestación.

No era la primera vez que viajaba así a la República Dominicana. Ya había estado 10 meses con su madre un año antes. Llegar en ese entonces le costó RD$6,000 (US$120). Como ahora está embarazada la tarifa fue mayor “porque la cuidan más”, explicó su tío. Le cargaron su equipaje, la alimentaron, le proveyeron agua y le guardaron un asiento de los primeros en el autobús.

El buscón y el chofer del autobús que la transportó hacia Santo Domingo se las arreglaron económicamente con los militares de los chequeos de la carretera para que no la revisaran en cada control. En su deseo de no ser detectada, especialmente cuando vio un autobús de la Dirección General de Migración en uno de los últimos retenes, la joven oraba para salir airosa de su ilegal travesía.

“Le dije a ella: si ves policía o Migración, no te asustes, porque estás embarazada”, contó el tío de “Julie” que le recomendó para tranquilizarla antes del viaje.

“Sonel”, una noche, cerca de donde reside en Santo Domingo. (Diario Libre/Mariela Mejía)

Uno de los modos de evadir el chequeo de las embarazadas es no bajarlas del vehículo en la frontera. El buscón o el chofer informa a las autoridades a quién transporta y paga por su entrada.

Familia haitiana residente en Santo Domingo. La esposa tenía un embarazo complicado en Haití y su esposo convino con un buscón en la frontera con Dajabón para que le diligenciara un permiso migratorio que no enseñó a Diario Libre ni se pudo determinar a cuál se refería. El trámite le costó RD$4,000; si el buscón no fuera su amigo dijo que le costaría hasta RD$30,000. La joven dio a luz en una maternidad de la capital. (Diario Libre/Mariela Mejía)

De más de 205,000 partos de madres haitianas registrados por Salud Pública desde 2007 en la República Dominicana, se desconoce cuántas residían de forma permanente en el país. De tomarse como referencia los datos médicos que aportan las pacientes para precisarlo, la información no sería confiable ya que estas, amparándose en diferencias de idioma, se limitan en la comunicación con el personal médico y algunas llegan a los centros con gente con quienes no guardan relación.

Joseph Widlande, de 25 años, cruzó embarazada desde Haití y vive con su esposo en la pieza donde está fotografiada. (Diario Libre/Marvin del Cid)

A nivel nacional el país cuenta con poco más de 1,000 instituciones sanitarias de las que el 41 % son dispensarios médicos, y 3.66 prestadores de salud por cada 10,000 habitantes. En la República Dominicana los centros públicos y privados habilitados por el Ministerio de Salud Pública rondan los 3,000, pero la cifra puede duplicarse al contar los que aún no tienen acreditación.

En Haití todavía la medicina tradicional tiene un peso preponderante en su gente. El Ministerio de Salud Pública y de la Población estima que entre el 40 % y 60 % de los habitantes no tienen acceso a los servicios formales de salud, algo que atribuye a una barrera económica que va desde el transporte hasta la cobertura.

Embarazadas hacen turno en el área de caja del Centro Obstétrico y Ginecológico Isaie Jeanty Leon Audain en Chancerelles, Haití. (Diario Libre/Mariela Mejía)

Una sala del Centro Obstétrico y Ginecológico Isaie Jeanty Leon Audain en Chancerelles, Haití. (Diario Libre/Mariela Mejía)

Centro de Referencia de Urgencias en Obstetricia abierto en Puerto Príncipe por Médicos Sin Fronteras luego del terremoto que afectó Haití en 2010. Dejó de recibir pacientes en julio pasado con miras a cerrar. (Diario Libre/Danelis Sena)

Uno de esos locales es el Centro Médico Social de Ouanaminthe, que entre sus servicios más demandados están los ginecológicos. La mañana de un caluroso 3 de julio la sala de espera estaba abarrotada. El área de maternidad apenas tiene seis camas y no daba abasto. A la semana se atienden hasta 20 partos y hace falta médicos, oxígeno e incubadoras.

Área de chequeo prenatal del Centro Médico Social de Ouanaminthe, Haití. (Diario Libre/Marvin del Cid)

Embarazadas en una sala de espera en el Centro Médico Social de Ouanaminthe, Haití. (Diario Libre/Marvin del Cid)

Las mujeres eran llevadas por intermediarios haitianos en asociación con dominicanos. El doctor se trasladó a los municipios Loma de Cabrera y Dajabón, y observó una dinámica similar. Aunque nota una reducción en la llegada, que atribuye a las medidas tomadas el año pasado, no han dejado de recibirlas en el hospital que dirige. Las pacientes en su mayoría son de escasos recursos económicos. “Te las dejan en la esquina o te las sueltan en el frente y se van. Otros se hacen pasar por sus esposos”, expresa.

El médico asegura que desde la década de 1980 observaba en el fronterizo municipio Restauración que llegaban parturientas juntas al hospital de la comunidad. “Inocentemente pensaba que era que ellas cruzaban y luego por la gente del pueblo me enteré de que no era que cruzaban sino que las cruzaban y les cobraban para pasar”, dice.

“Cuando una mujer está embarazada los guardias dejan que cruce fácil, si no está embarazada hay que dar dinero”, dijo el marido.

Apenas 12,845 haitianos residentes en la República Dominicana cotizaban en la seguridad social a febrero de 2018, según un reporte de la Tesorería, no obstante estimarse que en el país vivían hasta el año pasado 497,825 personas nacidas en Haití, según la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017).

La mañana del 12 de julio el centro médico de Anse-à-Pitres aparentaba un local fantasma: listo para recibir a más pacientes que no aparecían. El quirófano tenía los plásticos que envolvían sus luces nuevas. Personal del centro atribuía la inactividad a que un día reciben a muchos, en otros no.

El centro recibe pacientes que viven en el pueblo o llegan referidos y por decisión propia desde Anse-à-Pitres, una comuna de 30,000 habitantes, donde hace casi un año se equipó y remodeló el centro de salud público que funciona desde 1997. Pero no tiene especialistas como cirujanos. Las atenciones se concentran en medicina general.

Quirófano con sus fundas, aún sin usar, en el remodelado centro de salud de Anse-a-Pitres, Haití. (Diario Libre/Marvin del Cid)

Camas nuevas en el remodelado centro de salud de Anse-a-Pitres, Haití. (Diario Libre/Marvin del Cid)

Afueras del centro de salud de Anse-a-Pitres, Haití. (Diario Libre/Marvin del Cid)

Área de Maternidad desolada en el centro de salud de Anse-a-Pitres, Haití. (Diario Libre/Marvin del Cid)

Para contrarrestar el flujo de parturientas, las autoridades dominicanas mostraron interés ante organismos internacionales y países como Francia, de que se construyan hospitales fronterizos en territorio haitiano. El doctor Adrien niega que su Gobierno no esté interesado en ello como aseguró en julio pasado el entonces embajador francés en Santo Domingo, José Gómez. “¿Cómo un gobierno que tiene buenas relaciones con la Unión Europea va a negar un proyecto así?”, cuestiona.

Asegura que la administración haitiana quiere desarrollar instituciones en la zona de la frontera para permitir a las parturientas encontrar “un inicio de solución” y esto –afirma– no lo pueden hacer “sin los hermanos dominicanos”.

“No me siento tan orgulloso de que enfermos y mujeres embarazadas tengan que ir a parir en otro país a sabiendas de que no fueron invitadas a hacerlo”, expresa Adrien. Lo ve como un interés de las pacientes en encontrar mejores atenciones cuando no tienen opciones en un país cuyo presupuesto 2017-2018 para el Ministerio de Salud Pública y de la Población (unos RD$4,428.4 millones) es apenas el 6 % del presupuesto asignado al mismo sector en la República Dominicana para el presente año.

“Hablamos de un problema específico, donde están efectivamente estas pobres mujeres que van a buscar un servicio gratuito en dominicana y se encuentran desafortunadamente con alguien que les sustraiga dinero, eso lo sabemos”, dice Adrien. El funcionario no refiere como tráfico que un tercero independiente del sistema cobre para dar acceso a un servicio gratis; a su juicio es chantaje. A las parturientas que pagan las considera unas víctimas.

Para esta investigación se conoció de dos mujeres residentes en Haití que pagaron para viajar a la República Dominicana a dar a luz. Pero rehusaron contar sus historias por temor a represalias.

El pasado 12 de julio Rafael esperaba que a su esposa haitiana, de 32 años, le dieran el alta en el hospital de Pedernales tras alumbrar a su segundo hijo. Como debían hacerle una cesárea, cruzaron desde Anse-à-Pitres al pueblo dominicano. Por su embarazo la madre no fue devuelta por los militares, pero su esposo tuvo que sortear su liberación después de que lo detuvieran para interrogarlo por sus documentos.

Buscando desmotivar la llegada de estas extranjeras –que en ocasiones, por sus complicaciones, deben ser referidas a Barahona, a 123 kilómetros–, la administración del hospital de Pedernales a mediados de año implementó cobrar por servicios a las haitianas. Pierre fue de los pocos que cumplió con la cuota. Conservaba un recibo de RD$2,500 (US$50) por concepto de la cesárea que pagó de los limitados ingresos que consigue como pescador. Pero otros no saldaban las tarifas y la administración entendió como un fracaso su medida interna. Aún así, esos RD$2,500 eran menos que los RD$7,187 (US$144) que le pueden cobrar por una cesárea en un hospital público de Haití.

Este reportaje fue realizado por Tania Molina y Mariela Mejía para Diario Libre en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

