$!5 prácticas que debes cambiar para evitar el cabello partido

No importa qué tanto cuides tu cabello, si está quebrado, siempre se verá descuidado. ¿Sabes que es lo peor del caso? que una vez el pelo está partido no hay remedios caseros o productos costosos que valgan, por lo que las únicas opciones que tienes son cortarlo para emparejar, con la cual seguro no estarás muy de acuerdo, o simplemente colmarte de paciencia y esperar a que crezca nuevamente. De ahí la importancia de prevenir que esto suceda. ¿Cómo? sustituyendo muchos de nuestras prácticas de belleza que, sin darnos cuenta, resultan nocivas para nuestra melena, por otras más saludables. Aquí te contamos.

No lo expongas al calor excesivo. Todas sabemos que el calor en exceso es uno de los peores enemigos del cabello, pero pocas estamos dispuestas a renunciar al salón de belleza. En ese caso, lo que debes hacer es cerciorarte de que la temperatura del secador y blower que usan en el centro de belleza que te arreglas es la adecuada, pues en muchos casos, para lograr el laceado perfecto, recurren a temperaturas exageradamente altas. Darte cuenta de si es demasiado caliente es sencillo: si el calor del secador te quema el cráneo y al pasarte el blower tu cabello termina botando humo, definitivamente está muy caliente. Recomiéndale o tu estilista ajustar la temperatura o considera la opción de cambiar de salón por el bien de tu cabellera.

Evita frotar y retorcer la toalla. Tanto en los salones de belleza como cuando lavamos nuestro cabello en casa tenemos el hábito de retirar el exceso de agua frotando la toalla. ¡Grave error! Las toallas de algodón, que son las que siempre usamos, estiran las fibras del cabello y le roban hidratación, lo que produce quiebres. En lugar de usar estas, lo más aconsejable es recurrir a camisetas de algodón o toallas de microfibra, evitando retorcer y apretar.