$!Así puedes evitar el envejecimiento de las manos

Hidrátalas a diario. Los cambios de temperatura tienden a deshidratar las manos, por lo que es importante suministrarles los nutrientes que necesitan. Ten presente que esta parte del cuerpo es más sensible que las demás, por lo que las cremas corporales genéricas no siempre son las más indicadas. Mejor opta por productos especiales para la zona y asegúrate de llevar una siempre contigo, para que estar fuera de casa no sea una excusa para no hidratarlas.

Exfolia una vez por semana. Si quieres eliminar la piel muerta y combatir la resequedad, no es suficiente con hidratación diaria: debes incluir a tu rutina, al menos una vez por semana, una exfoliación profunda. Para ello, hay muchas opciones de tratamientos caseros súper fáciles de preparar, con los que obtendrás grandes resultados.

Masajes antes de dormir. Por último, pero no menos importante, masaje tus manos con movimientos circulares suaves todas las noches antes de irte a la cama. Además de ayudar a regenerar las células, dado que al dormir el cuerpo adopta un estado de relajación, también mejora la circulación y la movilidad.