$!Cambio de poder en el mundo del maquillaje por Covid-19

¿Al mal tiempo pintalabio rojo? - quien lo dijo, no se imaginaba que vendría esta pandemia- El problema en 2020 y quién sabe si 2021, es que la boca, lienso primordial del labial, ha quedado cubierta por un nuevo e inesperado protagonista de la moda que solo permite visualizar los ojos, dejando absolutamente cubierta tanto la boca como la nariz, esta última pocos reclamarán porque son más los que se quejan de ella que los que les encanta tenerla. Pero de la boca no; es poder que se oculta detrás de la ardiente sensualidad. Pero no queda de otra, es absurdo pintarla para taparla.