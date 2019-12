$!Caprichos para la piel antes de Navidad

Es un buen momento para dar un capricho a nuestra piel cuando se busca que luzca más tersa y luminosa, pero el motivo no tiene importancia, la razón sí: sentirnos mejor y dejar que nuestra piel respire.

Una legión de tratamientos corporales y faciales nos ponen en bandeja un momento de relax, de sosiego, para sentirnos más relajados o con el rostro resplandeciente. Todo depende de nuestras prioridades y necesidades.

El objetivo en cada uno de los tratamientos es revitalizar la dermis de manera que luzca más fresca y luminosa.

La especialista en belleza Carmen Navarro considera que “nada como sentirnos bien para trasladarnos a la magia de la Navidad”, una razón por la que plantea un masaje Christmas Carol Massage, de la que indica: “se trata de una experiencia holística para la piel y los sentidos, que provoca un bienestar interno”.

“Se refleja en el exterior y consiste en un protocolo facial y corporal que trabaja espalda, brazos y escote, para conseguir un aspecto más rejuvenecido y luminoso”, añade Navarro.

“Durante ambos masajes, la destreza del profesional y las distintas velocidades que se alternan, consiguen relajar y estimular oxigenando y aportando luminosidad”, incide la experta.

Para pieles jóvenes y maduras

No hay una edad concreta en la que reforzar el brillo en la piel en Navidad no sea una opción, para ello la doctora Josefina Royo, de Instituto Médico Láser recomienda para pieles que quieren eliminar marcas de acné y arrugas leves o moderadas el tratamiento Pico Sure.

“Se trata de un técnica láser con tecnología capaz de emitir la energía en pulsos muy cortos de picosegundos. Un tratamiento exprés para sacar lo mejor de la piel”, indica.

“Tanto las pieles jóvenes como maduras encuentran beneficio en este tratamiento que recupera el brillo y la luminosidad y deja la piel firme y sin arrugas en una sola sesión”, añade Royo.

La doctora también detalla que es un tratamiento entre el relleno y la mesoterapia, que mejora la “densidad cutánea” con un preparado con distintos tipos de ácido hialurónico.

“Aplicado al rostro, con ello se mejora la depresión de las ojeras; en un segundo paso se resaltan los labios; y con el tercero se mejora la calidad de la piel añadiendon microinyecciones para hidratar, revitalizar y reestructurar. Todo ello en 45 minutos”, afirma la especialista.

Con la idea de ofrecer un resultado rápido combinando aparatología e inyectables, el doctor Ernesto Pérez Hernández, de la Clínica FEMM, propone el tratamiento Enerjet, un combinado de “radiofrecuencia” con el que se inyectan principios activos con energía cinética “sin agujas”, pero “perfectamente controlado, a través de la imagen, dónde van dirigidos los activos”, afirma.

Pérez Hernández asegura que el tratamiento no daña las estructuras de la piel “ni vasos ni nervios”, e indica que obtiene unos “grandes resultados en cuello y escote, además de en el rostro. También es muy efectivo en la eliminación de estrías y cicatrices de acné”.