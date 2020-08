$!Celebrities que se arrepintieron de aumentarse los senos y dijeron adiós a los implantes

Nicole Kidman es una mujer que proyecta sensualidad por dondequiera que la mires. Sin embargo, eso no era la percepción que tenía la actriz de sí misma cuando era más joven, pues entendía que le faltaba un poco más de busto para que los looks atrevidos y sexys con los que les gustaba posar frente al espejo le quedaran a la perfección. Una vez más madura, para el 2014, la actriz tomó la decisión de despojarse de todo tipo de sustancia tóxica en su cuerpo y organismo, incluyendo los implantes.

Uno de los mayores atributos de la actriz, conocida por protagonizar la serie Guardianes de la Bahía, era su enorme busto, ese que la hizo ser considerada un sex symbol de su época. Pero con el tiempo Pamela cayó en cuenta de que sus enormes senos no iban con su cuerpo. "Soy bajita y no me veía bien con esos pechos enormes. Me estaba dando cuenta entonces", confesó en una entrevista sobre la razón por la que optó por extraer sus implantes.