Colágeno, clave de la juventud

“Las fibras de colágeno pueden considerarse el sostén de los tejidos de los que forman parte, pero no sólo esto, pues también participan en otras funciones como facilitar el paso de ciertas sustancias y mantener la hidratación”, precisa la doctora García Vivar.

“Los más abundantes son el colágeno tipo I (presente en la dermis, los huesos, los tendones, la dentina y la córnea); el colágeno tipo II, que se encuentra sobre todo en el cartílago; el colágeno tipo III del tejido conjuntivo laxo (vasos sanguíneos, etc.) y el tipo IV (lámina basal de los epitelios)”, detalla.

El problema de la obesidad

La reumatóloga hace hincapié en la importancia de combatir la obesidad “porque acelera el deterioro de nuestras articulaciones, no sólo por la sobrecarga física que conlleva, sino porque provoca estados proinflamatorios en nuestro organismo y se relaciona con situaciones de resistencia a la insulina y con alteraciones de nuestro metabolismo y de nuestras funciones celulares”.

Asimismo, indica que la obesidad está relacionada con la artrosis de rodillas pero también con la artrosis de manos, por ejemplo.

En lo relativo a la piel, la doctora Borregón ofrece varias recomendaciones para prevenir la flacidez como “mantener la piel siempre bien hidratada, hacer ejercicio para tonificar, tener una dieta sana y equilibrada, evitar pérdidas de peso muy rápidas y ducharse con agua fresca y no muy caliente”.

La dermatóloga recalca que lo más importante es seguir una dieta equilibrada, “ya que para que nuestro cuerpo fabrique colágeno necesitamos el aporte de vitaminas como la A y la C, que podemos encontrar principalmente en frutas y verduras como los cítricos, las fresas, el brócoli, las zanahorias, el tomate o las espinacas, entre otras”. La doctora García opina que llevar una buena dieta puede ser mucho más eficaz que el aporte de aminoácidos contenido en los suplementos de colágeno. “De todas formas, dado que en general tienen muy pocos efectos secundarios, si alguien está especialmente interesado en utilizarlos, no suelen suponer ningún problema de salud siempre que no sustituyan a otros tratamientos o indicaciones dadas por los especialistas, médicos o enfermeros, encargados de su atención”, manifiesta.

