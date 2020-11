$!¿Cómo actúa el retinol en la piel? Mitos y verdades

Aumenta la síntesis de colágeno

Cápsula inteligente

Incorporar el retinol en una cápsula que se denomina inteligente significa que el principio activo pasa a la piel en un tiempo prolongado y no de golpe, de manera que lo recibe poco a poco y se evitan irritaciones, según informa. Por su parte para Rocío Escalante, titular de la farmacia Arbosana, “el retinol es una molécula muy estudiada y sus resultados hacen que, cuando lo pruebas, no puedes dejarlo. Mejora claramente la textura de la piel, afina las arrugas, atenúa las manchas y promueve la formación de colágeno”.

Ingrediente antiedad

Retinol y vitamina C, sí

En cualquier caso, para aquellos que tengan pieles ultrasensibles, pueden acceder a la vitamina A con bakuchiol, un extracto natural de las semillas bakuchi, ricas en esta vitamina y también efectivo para mejorar la apariencia de las arrugas y finas líneas al fomentar la producción de colágeno, una formulación de Omorovicza “cero irritativa”, según el laboratorio de Rubiales. “No tiene la misma rapidez que los retinoides, pero introduce la piel en estos principios activos y se combina con aceites de almendras dulces, espino cerval y rosa, que también ayudan a reparar la matriz de lípidos de la piel para que se mantenga nutrida”, aclara.

También descarta que no se pueda aplicar retinol durante el día. “La respuesta es sí, siempre que se utilice protección solar”, comenta e incide en que tampoco es cierto que retinol y vitamina C sean incompatibles “solo es inconveniente con algunos tipos de vitamina C y solo en los casos en que se encuentren en la misma fórmula”. De hecho, señala Rubiales, “la vitamina C y el retinol tienen un efecto de sinergia para un efecto antioxidante y, juntos, forman un equipo perfecto: la primera se encargará de renovar el tono natural y eliminar las manchas que pueda tener la piel y el segundo actuará regenerándola”.

