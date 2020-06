$!“Curly Girl”, la tendencia viral para presumir de rizos

A través de las ondas

En primera instancia, puede no resultar relevante más allá de ser una nueva tendencia estética, pero para muchas mujeres “curly” va más allá. Y si no, que se lo pregunten a Leona Lewis: “entré en la industria de la música con el pelo grueso y rizado, pero no pude evitar darme cuenta de que estaba rodeada de imágenes con el pelo liso”, dijo la cantante a la revista Glamour.

Ahí radica una de las claves: muchas mujeres de cabello rizado hablan en redes sociales de un estigma hacia este tipo de melenas, de la desinformación y falta de productos, y de cómo el liso se asocia al cabello arreglado y limpio. De hecho, Leona Lewis afirmó en Glamour que “al llevarlo liso sentía que mi cabello estaba más pulido”.

Y el método curly (o CGM por sus siglas en inglés) trata precisamente de cambiar esa percepción. Tiene su origen en la estilista Lorraine Massey, que además de sacar un libro al respecto, desarrolló toda una línea de productos. Sin embargo, con el tiempo, el “Curly Girl Method” se ha ido extendiendo, adaptando, y cambiando.

De hecho, en el mercado existen tanto marcas tradicionales que cada vez sacan más productos compatibles con el “CGM”, como marcas que nacen pensando directamente en las melenas rizadas. Y muchas de ellas se dan a conocer gracias a la opinión, tanto de “influencers”, como de usuarias de las redes.